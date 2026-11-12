Nations League: Kane regala la vittoria all'Inghilterra, alla Spagna bastano Baena e Pubill

Dopo le vittorie di Italia e Belgio nel gruppo 1 di Lega A, nel gruppo 3 vincono anche Spagna e Inghilterra, rispettivamente 2-0 e 2-1 contro Cechia e Croazia. La Roja passa grazie a un rigore di Alex Baena nel primo tempo e la chiude al 96’ con Pubill, mentre i Tre Leoni vincono con le reti di Rogers e Kane (su rigore), che risponde al momentaneo pareggio di Sucic. Entrambe volano aritmeticamente ai playoff di Nations League. Serata di gala per Kane: prima di Inghilterra-Croazia il centravanti inglese ha 'presentato' il Pallone d'Oro vinto poche settimane fa e poi è stato premiato dal Principe William, presidente onorario della Federcalcio inglese, per le 126 presenze in nazionale: un numero record, che gli consente di superare il primatista assoluto dei Tre Leoni, il portiere Peter Shilton, anche lui presente sul campo alla consegna della maglia ricordo.