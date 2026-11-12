Francia, Rabiot: "Il ko fa parte del percorso, oggi Italia più brava di noi"

12 Nov 2026 - 23:51
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"Fa parte del percorso, come ci ha detto il mister alla fine della partita, non è niente di grave, certo siamo delusi, ma ci sta. Abbiamo sbagliato in alcune situazioni, ma abbiamo fatto comunque una bella partita, loro nel secondo tempo sono stati più cattivi e gli faccio i complimenti". Così il centrocampista della Francia Adrien Rabiot commenta la sconfitta contro l'Italia a San Siro. Su Donnarumma e sul momento dell'Italia, il centrocampista del Milan ha aggiunto: "Donnarumma è stato bravo, lo sappiamo è il portiere più forte al Mondo non c'è niente da dire, è stato decisivo in almeno 3 o 4 occasioni. Ma non è stato bravo solo lui, sono stati bravi tutti i giocatori, questa partita darà all'Italia tanta fiducia".

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