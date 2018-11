Nations League, i convocati della Spagna per la sfida alla Croazia: Suso unico 'italiano'

08/11/2018

I campionati europei tra pochi giorni si prenderanno una pausa per lasciare posto allo spettacolo della Nations League e in vista delle sfida della Spagna contro la Croazia (in diretta su Canale 5 giovedì 15 novembre) e dell'amichevole contro la Bosnia, Luis Enrique ha diramato l'elenco dei convocati delle Furie Rosse, dove torna Jordi Alba, ma un po' a sorpresa non trovano spazio i 'napoletani' Albiol e Callejon, tanto che l'unico 'italiano' presente è il milanista Suso.