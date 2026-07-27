Anche il Como su Lucumì: contatti in corso col Bologna

Dopo l'ultima offerta respinta dal Chlesea per Chalobah, il Como ha iniziato a guardarsi intorno e a sondare altri difensori centrali: l'ultimo nome su cui starebbe lavorando la società lombarda è quello di John Lucumì. Il colombiano è in uscita dal Bologna: fino al 15 luglio nel suo contratto era presente una clausola rescissoria da 28 milioni, ora è scaduta e quindi chi lo vorrà prendere dovrà trattare coi rossoblù.

L'ad Fenucci però è stato chiaro: in caso di offerta congrua il giocatore verrà fatto partire come promesso un anno fa. E allora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Como si starebbe informando sui costi dell'operazione. Sul giocatore si erano già mosse Inter e in particolare la Juventus che rimane l'opzione preferita di Lucumì.