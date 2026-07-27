Anche il Como su Lucumì: contatti in corso col Bologna

27 Lug 2026 - 18:35
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Dopo l'ultima offerta respinta dal Chlesea per Chalobah, il Como ha iniziato a guardarsi intorno e a sondare altri difensori centrali: l'ultimo nome su cui starebbe lavorando la società lombarda è quello di John Lucumì. Il colombiano è in uscita dal Bologna: fino al 15 luglio nel suo contratto era presente una clausola rescissoria da 28 milioni, ora è scaduta e quindi chi lo vorrà prendere dovrà trattare coi rossoblù.
L'ad Fenucci però è stato chiaro: in caso di offerta congrua il giocatore verrà fatto partire come promesso un anno fa. E allora, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Como si starebbe informando sui costi dell'operazione. Sul giocatore si erano già mosse Inter e in particolare la Juventus che rimane l'opzione preferita di Lucumì. 

Ultimi video

01:13
Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

00:38
Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

00:44
Leao, dalla Turchia fanno sul serio e lui si sbilancia

Leao, dalla Turchia fanno sul serio e lui si sbilancia

00:58
Juve, l'uscita di Openda apre interessanti scenari

Juve, l'uscita di Openda apre interessanti scenari

01:05
Non solo Martinez e Suzuki, c'è un nome nuovo per la porta della Juve

Non solo Martinez e Suzuki, c'è un nome nuovo per la porta della Juve

00:30
Accomando: "L'Inter ha pronta la formula giusta per arrivare a Romero"

Accomando: "L'Inter ha pronta la formula giusta per arrivare a Romero"

00:47
Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

01:09
La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

01:15
Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

00:33
Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

01:02
Inter, quante difficoltà per arrivare a Romero, ma c'è uno spiraglio

Inter, quante difficoltà per arrivare a Romero, ma c'è uno spiraglio

00:41
Il menù del mercato: Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

Il menù del mercato: Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

01:08
Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

00:47
Mercato Juve, c'è un nuovo nome per l'attacco

Mercato Juve, c'è un nuovo nome per l'attacco

01:16
Mercato Napoli, si lavora alle uscite, ufficiale il rinnovo di un giovane cresciuto nel vivaio

Mercato Napoli, si lavora alle uscite, ufficiale il rinnovo di un giovane cresciuto nel vivaio

01:13
Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

Milan, il comunicato del Fenerbahce sul caso Leao infiamma il mercato

I più visti di Mercato

Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

Roma, fastidi e "Joya"

Roma, fastidi e "Joya"

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

Inter, tutto su Romero, ma gli ostacoli non mancano

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Svolta Leao? Raimondi: "Offerto ingaggio monstre"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:35
Anche il Como su Lucumì: contatti in corso col Bologna
17:46
Monza, ufficiale l'acquisto di Gustavo Varela
16:52
Sassuolo, obiettivo Freuler a centrocampo?
16:18
Genoa, sfuma Arokodare: l'attaccante verso l'Ajax
15:11
Sassuolo, si lavora per Bowie