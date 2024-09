Nations League, Israele-Italia 1-2: Frattesi e Kean firmano i tre punti a Budapest

ISRAELE-ITALIA 1-2

Un gol per tempo per gli Azzurri ora a punteggio pieno dopo due turni nella competizione

Israele-Italia a Budapest: le foto della sfida









































Israele-Italia 1-2 nella seconda giornata di Nations League. Nel Gruppo A2, gli Azzurri di Luciano Spalletti - primi a punteggio pieno - hanno dato continuità al successo in Francia battendo anche la nazionale di Ben Simon, a Budapest con un gol per tempo. A sbloccare il match ha pensato Frattesi col petto al 38' sfruttando un assist preciso e potente di Dimarco. Lo stesso centrocampista poi nella ripresa ha recuperato un pallone offensivo al 62' che ha dato il via all'azione del raddoppio di Kean. Al 90' la rete di Abu Fani.

LE PAGELLE

Frattesi 7,5 - L'uomo in più di questa Nazionale, in generale dell'era Spalletti. In pratica è l'attaccante più pericoloso ma senza dimenticare il lavoro sporco in mezzo al campo. Sblocca il match con un inserimento talmente preciso da permettergli di segnare di petto, poi dà il via al raddoppio con un recupero di palla aggressivo.

Dimarco 7 - La catena di sinistra con Bastoni è un punto di forza per gli Azzurri e tutto il feeling con il compagno di squadra si vede soprattutto nelle ripartenze. Ci mette il suo piede sinistro per l'assist che stappa il match.

Kean 6,5 - Si è sbloccato anche in Nazionale dopo averlo fatto con la Fiorentina e questa è sicuramente un'ottima notizia per Spalletti. Non è l'unica: prima del gol, arrivato ribadendo in rete una parata del portiere israeliano, è l'atteggiamento e il sacrificio a far ben sperare.

Bellanova 6 - L'inizio è stato promettente con un paio di folate sulla destra che hanno portato a due falli dal limite. L'esterno però poi è andato un po' in confusione, un po' strigliato da Spalletti e con tempi sbagliati nelle due fasi con un paio di errori tecnici da matita rossa.

Solomon 6 - Il giocatore più esperto e talentuoso è stato anche quello con le occasioni migliori per battere Donnarumma. Impreciso dal limite dell'area, ma con i suoi dribbling ha dato qualche grattacapo agli Azzurri.

IL TABELLINO

ISRAELE-ITALIA 1-2

Israele (4-2-3-1): Gerafi 6; Jehezkel 5,5, Nachmias 5,5, Shlomo 6, Revivo 6; Abada 5,5 (33' st David sv), Kanichowsky 5 (22' st Abu Fani 6,5); Lavi 5 (1' st Jaber 5), Peretz 5,5 (22' st Safuri 6), Solomon 6; Khalaili 5 (1' st Gloukh 5). A disp.: Nir On, Keuof, Faingold, Gandelman, Baribo, Turgeman, Azoulay. Ct.: Ben Simon 5,5.

Italia (3-5-2): Donnarumma 6; Gatti 6, Buongiorno 6,5, Bastoni 6,5; Bellanova 6 (18' st Cambiaso 6), Frattesi 7,5, Ricci 6,5 (41' st Zaccagni sv), Tonali 7, Dimarco 7 (25' st Udogie 6); Raspadori 6 (18' st Brescianini 6), Kean 6,5 (41' st Retegui sv). A disp.: Vicario, Meret, Okoli, Pellegrini, Fagioli, Di Lorenzo. Ct.: Spalletti 6,5.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 38' Frattesi (It), 17' st Kean (It), 45' st Abu Fani (Is)

Ammoniti: Jehezkel, Jaber (Is); Gatti (It)

Espulsi: nessuno