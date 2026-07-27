Nuovo ct Italia, Nicolò Pirlo difende papà Andrea: "Amarezza per il clima"

"Io so quanto ami questo lavoro. So quanto hai studiato, quanto hai sacrificato e quanto rispetto hai sempre avuto per chiunque abbia condiviso il tuo percorso - continua il messaggio - E so che i valori di cui hai parlato non sono parole, sono quelli con cui hai sempre vissuto". Poi, Nicolò parla della delusione per il clima che si è creato attorno al padre: "Per questo provo un'enorme amarezza. Non per una panchina, che nello sport si conquista e si perde. Ma per il clima che si è creato attorno a una persona che ha sempre lasciato parlare il lavoro, senza cercare scorciatoie o consenso".