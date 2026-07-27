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Philadelphia 76ers-Lebron: adesso è ufficiale, ecco il comunicato

Il Re inizia una nuova avventura e cambia canotta per la quarta volta in carriera

27 Lug 2026 - 18:33
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Venerdì scorso era arrivato l'annuncio che aveva mandato in tilt i social e fatto impazzire i tifosi a Philadelphia, la scelta di LeBron James di concludere la sua carriera con la canotta dei 76ers e formare un quintetto potenzialmente da titolo insieme a Maxey, Edgecombe, Brown e Embiid. Oggi, quattro giorni dopo, è arrivato anche il comunicato ufficiale della franchigia che annuncia il trasferimento forse più atteso di questa off-season. 

© nba

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Come si legge nel comunicato: "Il presidente delle operazioni di pallacanestro dei Philadelphia 76ers, Mike Gansey, ha annunciato oggi che la franchigia ha ingaggiato LeBron James, quattro volte campione NBA e quattro volte vincitore del titolo di MVP dell’NBA. In linea con la politica della squadra, i termini dell’accordo non sono stati resi noti". Il comunicato continua con le dichiarazioni del socio amministratore dei 76ers Josh Harris: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a LeBron James nei Philadelphia 76ers. Uno dei più grandi giocatori della storia dell’NBA e uno dei migliori atleti di sempre, i suoi successi sono leggendari: quattro volte campione NBA, quattro volte MVP dell’NBA, quattro volte MVP delle finali, tre volte medaglia d’oro olimpica, miglior realizzatore di tutti i tempi dell’NBA, un record di 22 selezioni All-Star e 21 selezioni All-NBA. Non vedo l’ora di vedere LeBron al fianco di Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid e Tyrese Maxey". Ecco il comunicato ufficiale dei 76ers:

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