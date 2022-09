Nations League: Giroud e Mbappé trascinano la Francia. Ok Belgio, Olanda e Croazia

NATIONS LEAGUE

L'attaccante del Milan e la stella del Psg regalano a Deschamps il 2-0 sull'Austria. Sorpasso degli uomini di Dalic su Eriksen, Orange sempre in vetta a +3 sui Diavoli Rossi

Nella quinta giornata di Nations League, la Francia evita momentaneamente il pericolo retrocessione in Lega B battendo 2-0 l'Austria con Mbappé (56') e Giroud (65'). Nello stesso girone, la Croazia supera 2-1 la Danimarca con Sosa e Majer e sorpassa al primo posto in classifica gli scandinavi: inutile il momentaneo 1-1 di Eriksen. Nel gruppo 4, l'Olanda si impone 2-0 in Polonia e resta in vetta a +3 sul Belgio, che stende 2-1 il Galles.

LEGA A

GRUPPO 1

Nel gruppo 1 della Lega A, la Francia evita, seppur momentaneamente, la clamorosa retrocessione in Lega B battendo 2-0 l'Austria. A salvare Deschamps in attesa dell'ultima giornata sono Mbappé e Giroud, che nella ripresa firmano i due gol che fanno respirare i transalpini. La stella del Psg insacca al 55' dopo una splendida azione personale, mentre nove minuti l'attaccante del Milan raddoppia di testa. La Francia sale così a 5 punti, a +1 proprio sull'Austria. Al primo posto c'è invece la Croazia, che batte 2-1 la Danimarca e sorpassa gli scandinavi. Tutti nella ripresa i gol: Sosa firma il vantaggio dei padroni di casa, poi Eriksen pareggia al 77'. Due minuti dopo, però, Majer segna la rete decisiva. Alla Croazia basterà ora imporsi in Austria per andare alle Final Four, mentre la Danimarca deve battere la Francia e sperare in un mancato successo degli uomini di Dalic.

GRUPPO 4

Nel gruppo 4, l'ultima giornata sarà decisiva sia per la salvezza che per la qualificazione in semifinale. L'Olanda, infatti, vince 2-0 in Polonia grazie ai gol di Gakpo (14') e di Bergwijn (60') e si porta a 13 punti, a +3 sul Belgio che invece si impone 2-1 sul Galles con De Bruyne (10') e Batshuayi (37'): inutile la rete di Moore (50'). Con il 4-1 dell'andata in favore, agli Orange basterà un pareggio in casa per andare alle Final Four, mentre Galles-Polonia deciderà chi finirà in Lega B: Lewandowski e compagni hanno due risultati su tre a disposizione per restare in Lega A.

LEGA C

KAZAKISTAN-BIELORUSSIA 2-1 Marcatori: 29' Gabyshev (K), 48' Savitskiy (B), 34' st Zaynutdinov (K)

LITUANIA-FAR OER 1-1 Marcatori: 22' Andreasen (F), 44' Slivka (L)

SLOVACCHIA-AZERBAIGIAN 1-2 Marcatori: 44' Dadashov (A), 48' st rig. Jirka (S), 50' st Haghverdi (A)

TURCHIA-LUSSEMBURGO 3-3 Marcatori: 8' Martins (L), 16' rig. Under (T), 37' Sinani (L), 39' aut. Chanot (T), 24' st Rodrigues (L), 42' st Yuksek (T)

LEGA D

LETTONIA-MOLDAVIA 1-2 Marcatori: 26' Revenco (M), 45' Nicolaescu (M), 10' st Ikaunieks (L)

LIECHTENSTEIN-ANDORRA 0-2 Marcatori: 4' Rosas, 36' st Cervos