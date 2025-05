Bayer Leverkusen: Fabregas è la prima scelta per sostituire Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen ha aperto il casting per decidere il sostituto di Xabi Alonso in panchina. Il tecnico spagnolo è diretto verso il ritorno in un'altra veste al Real Madrid. I vertici del club tedesco non vogliono snaturare lo stile di gioco che è riuscito a dare in questi anni l'ex centrocampista. Un modello che ha portato allo storico trionfo in Bundesliga della stagione 2023-2024. Secondo Sky Deutschland il favorito per prendere il posto di Xabi Alonso è Cesc Fabregas, attualmente alla guida del Como. Il trentottenne tecnico dei lariani sarebbe chiamato a scegliere se dar seguito al progetto in riva al lago oppure volare in Germania per intraprendere una nuova entusiasmante avventura. Quello dell'ex stella della nazionale spagnola non è l'unico nome nella lista delle Aspirine, infatti figurano anche tecnici del calibro di Ten Hag e Xavi.