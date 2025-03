Nations League: le semifinali saranno Germania-Portogallo e Spagna-Francia

PORTOGALLO-DANIMARCA 5-2 DTS (TOT. 7-5)

Sarà il Portogallo di CR7 a sfidare la Germania nelle semifinali di Nations League. I lusitani ribaltano l'1-0 maturato all'andata in favore della Danimarca a Lisbona dopo i tempi supplementari. Nello stadio dello Sporting, Ronaldo sbaglia un rigore al 6', ma l'autorete di Andersen rimette in parità il doppio confronto. Nella ripresa c'è però un botta e risposta: Kristensen ed Eriksen sbloccano gli scandinavi, ma in mezzo ai due gol ospiti c'è la rete dell'ex United, Real e Juve, che rimedia al rigore sbagliato. L'eroe è però Trincao: entrato all'81', dopo cinque minuti trova il 3-2 che prolunga la contesa, poi alla prima occasione dei supplementari fa doppietta e 4-2. A chiudere ogni tipo di discorso ci pensa, al 115', Gonçalo Ramos, che era entrato nel recupero del secondo tempo al posto di Cristiano Ronaldo. Portogallo in semifinale: ora, il doppio match con la Germania.



SPAGNA-OLANDA 8-7 DCR (TOT. 10-9)

Con il brivido dei rigori, la Spagna elimina l'Olanda e va in semifinale: finisce 3-3 dopo i supplementari, poi è la lotteria degli undici metri a sorridere ai padroni di casa. Il protagonista dei primi 90', che finiscono 2-2 esattamente come in Olanda, è Oyarzabal, che realizza i due gol che fanno sognare il Mestalla. Il primo botta e risposta è dal dischetto, con il giocatore della Real Sociedad che sblocca e Depay che pareggia per la squadra di Koeman. Ancora il match winner della finale di Euro 2024 riporta in avanti gli iberici, ma è Maatsen, al 79', a sfruttare l'assist di Xavi Simons e a pareggiare i conti. Il risultato cambia anche nei supplementari: prima con la rete al 103' di Yamal, riceve da Huijsen e buca Verbruggen, poi con il rigore di Xavi Simons (108'). E saranno proprio gli undici metri a risolvere il doppio confronto: nella quarta serie, Lang sbaglia ma Yamal non ne approfitta. Si va allora a oltranza, dove arriva l'errore decisivo di Malen: a regalare il passaggio del turno agli iberici è allora Pedri, che fa impazzire il Mestalla. La Spagna resta dunque in corsa anche per questo trofeo: sarà rivincita con la Spagna.



FRANCIA-CROAZIA 7-4 DCR (TOT. 7-6)

Deschamps avrà il modo di vendicare il ko per 2-1 in semifinale agli Europei: questo grazie al successo ai rigori sulla Croazia, che vanifica il successo del primo match. Nei tempi regolamentari, a cambiare la partita nella ripresa dopo una prima metà tutt'altro che esaltante è Olise: il giocatore del Bayern, infatti, sblocca la sfida al 52' e, quando gli sforzi sembrano vani, veste anche i panni di assistman per Dembélé, che all'80' completa la rimonta e pareggia il 2-0 dell'andata. Nei supplementari entra anche lo juventino Kolo Muani, ma la lotteria dei rigori è inevitabile. Dagli undici metri sbagliano Baturina e Ivnaovic, così Theo Hernandez ha la possibilità di chiudere i conti, ma il rossonero manda fuori. Ci pensa allora Maignan, salvando su Stanisic, a regalare il match point ai transalpini: Upamecano non sbaglia e fa esultare Saint-Denis.



SPAREGGI LEGA A/B



UNGHERIA-TURCHIA 0-3 (TOT. 1-6)

Marcatori: 37' rig. Cahlanoglu, 39' Guler, 45' st Bardakci



SERBIA-AUSTRIA 2-0 (TOT. 3-1)

Marcatori: 11' st Maksimovic, 45' st Vlahovic



SCOZIA-GRECIA 0-3 (TOT. 1-3)

Marcatori: 20' Konstantelias, 42' Karetsas, 1' st Tzolis



UCRAINA-BELGIO 3-0 (TOT. 4-3)

Marcatori: 25' st De Cuyper, 31' st e 41' st Lukaku



IN LEGA A: TURCHIA, SERBIA, GRECIA, BELGIO

IN LEGA B: UNGHERIA, AUSTRIA, SCOZIA, UCRAINA



SPAREGGI LEGA B/C



ISLANDA-KOSOVO 3-1 (TOT. 5-2)

Marcatori: 2' Oskarsson (I), 35', 48', 34' st. Muriqi (K)



GEORGIA-ARMENIA 6-1 (Tot. 9-1)

Marcatori: 4' aut. Haroyan (G), 14', 35' Mikautadze (G), 23' Chakvetadze (G), 27' Kiteishvili (G), 3' st Sevikyan (A), 17' st Kvaratskhelia (G)



SLOVENIA-SLOVACCHIA 1-0 DTS (TOT. 1-0)

Marcatore: 5' 1ts Gnezda Cerin



IRLANDA-BULGARIA 2-1 (TOT. 4-2)

Marcatori: 30' Antov (B), 18' st Ferguson (I), 40' st Idah (I)



IN LEGA B: KOSOVO, GEORGIA, SLOVENIA, IRLANDA

IN LEGA C: ISLANDA, ARMENIA, SLOVACCHIA, BULGARIA