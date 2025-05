Pellegrini fuori e Lookman a rischio per Atalanta-Roma

Ademola Lookman non si è allenato con il resto del gruppo e rischia di saltare la sfida di lunedì 12 maggio tra Atalanta e Roma, che per la squadra di Gasperini può valere la qualificazione alla prossima Champions League. L'attaccante nigeriano ha accusato un fastidio infiammatorio al tendine d’Achille destre e verrà rivalutato nella seduta di allenamento in programma sabato mattina a Zingonia.