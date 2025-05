Inter: lavoro a parte per Lautaro e Mkhitaryan, niente Torino

Niente trasferta a Torino contro i granata per Lautaro Martinez e Mkhitaryan. Il capitano dell'Inter, che ha stretto i denti per essere in campo nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, ha continuato ad allenarsi a parte per il lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra. L'attacco sarà affidato alla coppia Arnautovic-Thuram. Lavoro differenziato per qualche giorno anche per l'armeno, alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia destra. Sempre indisponibile per Inzaghi è Pavard, ancora sofferente alla caviglia. In dubbio Frattesi, autore del gol che ha regalato ai nerazzurri la finale di Monaco di Baviera contro il Psg, che risente di un problema alla muscolatura dell'addome. A centrocampo riposo in vista per Calhanoglu: spazio ad Asllani in cabina di regia con Barella e Zielinski ai suoi fianchi.