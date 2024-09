Tonali, si chiude un cerchio: torna in Nazionale ed è subito titolare

Era il 12 ottobre quando le forze dell'ordine mettevano piede a Coverciano per notificare un avviso di garanzia a Sandro Tonali relativamente al caso scommesse. Da lì in poi l'inizio di un incubo per l'ex centrocampista del Milan: via dal ritiro di Coverciano, l'ultima gara in Champions col Newcastle e infine la lunga squalifica di 10 mesi dopo il patteggiamento. Un periodo lungo, terminato pochi giorni fa, nel quale il centrocampista ha potuto riflettere e iniziare un percorso di recupero dalla ludopatia: "Io ho sbagliato, ma nascondersi non è mai la soluzione - le recenti parole del 24enne -. La mia vera ricchezza non sono i contratti milionari, ma essere circondato da gente che mi vuol bene e continua a dimostrarmelo quotidianamente".