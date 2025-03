Italia, Donnarumma si scusa: "Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo"

All'indomani del pareggio contro la Germania che sancito l’eliminazione dell'Italia dalla Nations League, Gigio Donnarumma si affida ai social per scusarsi, in particolare per il gol del 2-0 a Musiala, con il portiere fuori dalla porta impegnato a riorganizzarsi con i compagni, fermi in area di rigore: "Dispiace per il risultato. Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri….SEMPRE!!".