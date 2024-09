Italia: Bastoni in gruppo, lavoro differenziato per Kean

VERSO FRANCIA-ITALIA

Allarme rientrato per il difensore dell'Inter, ha lavorato invece a parte l'attaccante della Fiorentina che comunque non preoccupa

Italia, secondo giorno a Coverciano: Bastoni in gruppo













































Secondo giorno di allenamento per l'Italia di Luciano Spalletti a Coverciano, a tre giorni dall'esordio in Nations League contro la Francia: l'unico a svolgere un lavoro a parte, con un preparatore, è stato Moise Kean, mentre sono regolarmente a disposizione tutti gli altri 22, compreso Alessandro Bastoni. Rientrato quindi l'allarme per il difensore dell'Inter, uscito in anticipo venerdì durante la gara con l'Atalanta. Per quanto riguarda l'attaccante della Fiorentina, invece, si tratta di un leggero affaticamento muscolare, che dovrebbe consentirgli di tornare ad allenarsi col resto dei compagni già da mercoledì.

Spalletti, come annunciato da lui stesso in conferenza stampa, varerà una volta per tutte la difesa a tre e, a questo punto, sono diverse le combinazioni a disposizione: con Buongiorno centrale Bastoni potrebbe agire nel suo ruolo naturale di braccetto di sinistra, mentre a destra verrebbe schierato Gatti (l'alternativa allo juventino è Di Lorenzo, che in quel ruolo è già stato schierato anche da Antonio Conte); se dovesse giocare Calafiori allora uno dei due mancini dovrebbe essere impiegato da centrale, dando per scontata la titolarità del nerazzurro.

Con Kean ai box, seppur momentaneamente, è quasi scontato l'impiego di Retegui come centravanti di riferimento, supportato dal solo Zaccagni se si dovesse optare per il 3-5-2, oppure anche da Pellegrini in un eventuale 3-4-2-1. Gli esterni a centrocampo sarebbero Dimarco e Cambiaso (o in alternativa Di Lorenzo), mentre in mezzo potrebbero agire Fagioli e Frattesi se si giocasse a 2, con Ricci e Tonali pronti a inserirsi nel caso di centrocampo a 3.

