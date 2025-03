Nations League, Germania-Italia 3-3: Azzurri eliminati, niente Final Four dopo un match a due volti

Poi? Nella ripresa è accaduto l'impensabile. La Germania ha abbassato il ritmo e la concentrazione, un po' per quella sensazione di avercela già fatta e un po' per la fisiologica fine della benzina nelle gambe. L'Italia invece ha reagito, non ha mollato e ha provato a giocarsela in ogni caso senza pensare alla situazione. Un atteggiamento chiaro fin da subito con l'occasione per Frattesi su assist di Udogie, con il coraggio che è andato via via crescendo grazie anche al regalo di Kimmich a Kean per quella che sembrava essere la rete dalla bandiera. Invece è stato l'inizio della rimonta con il bis di Kean su assist di Raspadori al 69' e il pareggio in pieno recupero del numero 10 su rigore, dopo un altro penalty dato e poi tolto con il Var su Di Lorenzo.