C'è Germania-Olanda: Klopp deve vincere ma Xavi ha costruito una spietata macchina da gol
Esclusiva in chiaro sul 20 di Mediaset, i tedeschi hanno bisogno dei 3 punti per evitare il primo fallimento della nuova gestionedi Enzo Palladini
L'uragano Olanda è pronto ad abbattersi su Berlino, con il carburante dell'autostima stivato nei serbatoi dopo il clamoroso 7-0 inflitto a una Grecia che fino a poche ore prima era la rivelazione dei girone A2 di Nations League. Una partita che è già stata definita "una finale anticipata" e che in questo lunedì 16 novembre vi proponiamo in esclusiva in chiaro sul 20 di Mediaset alle 20.45. Non c'è scelta per la Germania di Jurgen Klopp: deve vincere per qualificarsi. Ha 8 punti in classifica come la Grecia, davanti c'è appunto l'Olanda di Xavi con 11. Una vittoria porterebbe i tedeschi davanti all'Olanda (grazie agli scontri diretti) mettendoli al sicuro da una probabile vittoria della Grecia contro la Serbia. In caso di parità, per Kimmich e compagni ci sarebbe un'eliminazione quasi certa, un primo (sia pure non così grave) fallimento del nuovo corso voluto dalla Federazione con l'incarico al mago Klopp.
Certo, impressiona quel 7-0 con cui è stata strapazzata l'ex capolista del girone. Alla Johan Cruyff Arena, il grande protagonista è stato l'ex milanista Tijani Reijnders, autore di una tripletta, mentre due volte a segno è andato il difensore Jurrien Timber dell'Arsenal. L'avvento di Xavi - ex regista del Barcellona e vero genio del calcio - sulla panchina degli Orange ha di sicuro dato un impulso alla produzione offensiva della squadra. Non tutto funziona alla perfezione però nel settore difensivo, se è vero che in questi giorni il portiere Verbruggen ha posto l'accento su alcune distrazioni del reparto arretrato, sottolineando i 5 gol subiti nelle prime 4 partite di questo torneo. Di questi 5, soltanto 1 è stato realizzato dalla Germania nella partita d'andata grazie a Nmecha, la gara era finita 1-1 (per gli olandesi rete di Gakpo). Anche questo è un tema.
Proprio per cercare di sfruttare queste presunte lacune difensive, Jurgen Klopp sta pensando di schierare al centro dell'attacco il carrarmato Fullkrug, che dopo la negativa esperienza italiana con la maglia del Milan ha iniziato la stagione segnando 9 reti con la maglia del Werder Brema in Bundesliga. L'alternativa è il solito Havertz, ma la vera chiave sarà il lavoro dei tre giocatori che agiranno alle spalle della prima punta nel 4-2-3-1 kloppiano, che dovrebbero essere Gruda, Wirtz e Scherhant. A centrocampo i soliti guerrieri Pavlovic e Kimmich (quest'ultimo finalmente rimesso nella posizione prediletta dopo il calvario da terzino con Nagelsmann) dovranno vederla con i piedi buoni di De Jong e Verman.
Se da parte dei milanisti non sono previste lacrime di nostalgia quando verrà pronunciato dall'altoparlante il nome di Fullkrug, diversa sarà la reazione emotiva degli interisti, che potranno rivedere uno degli eroi di questo recente ciclo vincente, Denzel Dumfries. Anzi, sarà una delle poche occasioni in cui potrebbe essere visto il vero Dumfries, quello che va su e giù lungo la fascia destra nel 3-4-3 di Xavi. A Madrid, l'esterno olandese deve fare il terzino e il suo rendimento non è quello delle passate stagioni. Una via di mezzo con un colore di nostalgia ormai pallido per i tifosi milanisti, che potranno rivedere l'eleganza e la tecnica di Reijnders, ormai confinato nella vita di tutti i giorni in un mondo lontano. Tra i grandi protagonisti della Serie A attuale, invece, molto ci si aspetta da Donyell Malen, lo spietato killer dell'area di rigore che con la Roma continua a timbrare regolarmente il cartellino e che contro la Grecia è andato a segno. Ci sono mille motivi dunque per non perdere questa partita, che è quasi una finale e che probabilmente designerà una delle potenziali vincitrici della Nations League.