C'è Germania-Olanda: Klopp deve vincere ma Xavi ha costruito una spietata macchina da gol

Se da parte dei milanisti non sono previste lacrime di nostalgia quando verrà pronunciato dall'altoparlante il nome di Fullkrug, diversa sarà la reazione emotiva degli interisti, che potranno rivedere uno degli eroi di questo recente ciclo vincente, Denzel Dumfries. Anzi, sarà una delle poche occasioni in cui potrebbe essere visto il vero Dumfries, quello che va su e giù lungo la fascia destra nel 3-4-3 di Xavi. A Madrid, l'esterno olandese deve fare il terzino e il suo rendimento non è quello delle passate stagioni. Una via di mezzo con un colore di nostalgia ormai pallido per i tifosi milanisti, che potranno rivedere l'eleganza e la tecnica di Reijnders, ormai confinato nella vita di tutti i giorni in un mondo lontano. Tra i grandi protagonisti della Serie A attuale, invece, molto ci si aspetta da Donyell Malen, lo spietato killer dell'area di rigore che con la Roma continua a timbrare regolarmente il cartellino e che contro la Grecia è andato a segno. Ci sono mille motivi dunque per non perdere questa partita, che è quasi una finale e che probabilmente designerà una delle potenziali vincitrici della Nations League.