Italia, Donnarumma: "Sconfitta fa male, ma avanti a testa alta"

"Vogliamo essere anche noi a quel livello, ma abbiamo iniziato un nuovo percorso e questi alti e bassi possono capitare. Due giorni fa abbiamo giocato una splendida partita, abbiamo però forse sprecato un po' di energie e siamo arrivati stanchi. Il Belgio è stato però superiore, bisogna riconoscerlo". Così il capitano dell'Italia Gigio Donnarumma commenta la sconfitta contro il Belgio. "Oggi abbiamo preso troppi contropiede, bisognava fare qualche preventive in più attaccando senza calcolare il rischio. È una sconfitta che ci deve servire, come ha detto il mister bisogna alzare la testa ma stasera fa male perché ci tenevamo tutti ad andare avanti in Nations League", ha dichiarato ancora Donnarumma. "Oggi abbiamo reagito ma un po' a tratti, fa parte della crescita e non bisogna ripetere questi errori", ha spiegato. "Mancini può darci una mano importante, noi dobbiamo dare una mano ai giovani perché non c'è tanto tempo e ci giochiamo le qualificazioni agli Europei. I giovani devono giocare di più e fare esperienza", ha concluso.