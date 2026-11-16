Shelton parte col piede giusto: "Ferrero nel box? Era previsto, contento del mio rovescio"
Ben Shelton sconfigge Arthur Fils nel primo match del gruppo McEnroe alle Nitto Atp Finals, partita che ha visto Juan Carlos Ferrero nel suo box per la prima volta.
Ben Shelton durante la partita del round robin delle Nitto Atp Finals 2026 vinta 6-2 3-6 6-3 contro Arthur Fils © afp
Shelton ha superato Fils al termine di una partita che ha sempre avuto in controllo, ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto che gli è costato il secondo set. Lo statunitense si è comunque imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. A fine partita ha commentato: "Sono davvero contento del mio livello, lo scorso anno ho perso tre partite su tre quindi ero veramente motivato nel tornare qui per fare bene".
Il classe 2002 ha poi commentato in modo ironico la presenza di Ferrero nel proprio box: "Ferrero? Forse voi non ve lo aspettavate nel box, io lo sapevo!". Difatti, nei giorni precedenti alle Nitto Atp Finals 2026, era stato lo stesso allenatore spagnolo a negare la propria presenza a Torino. Shelton ha poi proseguito parlando del proprio coach: "È davvero bello averlo qua, assieme a mio papà Bryan formano una coppia carica e affamata".
Il finalista dello US Open 2026 ha parlato anche del lavoro già svolto con Ferrero, soffermandosi soprattutto sul rovescio: "Oggi ha reso molto bene, ci stiamo lavorando molto e sono contento". Shelton ha parlato anche delle condizioni di gioco, definendole simili a quelle trovate al Masters 1000 di Parigi 2026: "Le condizioni sono addirittura più rapide di Parigi, anche se molto simili. È bello avere continuità da una settimana all'altra".
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BEN SHELTON
Fils
Dal canto suo, Fils ha commentato così la sconfitta: "Ben ha giocato davvero aggressivo nel primo set, c'è stato poco da fare. Poi ho cominciato a trovare il ritmo, forse ho perso il servizio troppo velocemente nel terzo set, ma complimenti a lui". Il francese, nonostante la sconfitta, ha cercato il lato positivo: "Fin qui sono soddisfatto, spero di migliorare partita dopo partita".
Quando gli è stato domandato del rendimento di Shelton con il rovescio, il classe 2004 ha detto: "Credo che lui abbia giocato davvero una gran partita, non c'è molto da dire". Fils ha parlato molto bene non solo del proprio avversario, ma anche del pubblico italiano: "Un'energia bellissima, hanno tifato sia per Ben che per me, mi hanno aiutato a raggiungere il terzo set. Uno dei pubblici migliori al mondo, insieme a quello francese. Credo che abbiamo offerto un grande show, spero se lo siano goduto". Infine, il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati 2026 ha detto: "Bilancio positivo, non sono triste. Martedì c'è un'altra partita".
Fils tornerà in campo contro Alexander Zverev, mentre Shelton se la vedrà con lo spagnolo Rafa Jodar. Questa la classifica:
- Alexander Zverev – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-0 (100%); game: 12-8 (60%)
- Ben Shelton – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-1 (66,7%); game: 15-11 (57,7%)
- Arthur Fils – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 1-2 (33,3%); game: 11-15 (42,3%)
- Rafael Jodar – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 0-2 (0%); game: 8-12 (40%)