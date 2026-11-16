Atp Finals 2026

Shelton parte col piede giusto: "Ferrero nel box? Era previsto, contento del mio rovescio"

Ben Shelton sconfigge Arthur Fils nel primo match del gruppo McEnroe alle Nitto Atp Finals, partita che ha visto Juan Carlos Ferrero nel suo box per la prima volta.

16 Nov 2026 - 00:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Ben Shelton durante la partita del round robin delle Nitto Atp Finals 2026 vinta 6-2 3-6 6-3 contro Arthur Fils © afp

Ben Shelton durante la partita del round robin delle Nitto Atp Finals 2026 vinta 6-2 3-6 6-3 contro Arthur Fils © afp

Shelton ha superato Fils al termine di una partita che ha sempre avuto in controllo, ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto che gli è costato il secondo set. Lo statunitense si è comunque imposto con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. A fine partita ha commentato: "Sono davvero contento del mio livello, lo scorso anno ho perso tre partite su tre quindi ero veramente motivato nel tornare qui per fare bene". 

Leggi anche

Atp Finals 2026, Binaghi: "Torino casa nostra: è un luogo che ci porta molta fortuna"

Il classe 2002 ha poi commentato in modo ironico la presenza di Ferrero nel proprio box: "Ferrero? Forse voi non ve lo aspettavate nel box, io lo sapevo!". Difatti, nei giorni precedenti alle Nitto Atp Finals 2026, era stato lo stesso allenatore spagnolo a negare la propria presenza a Torino. Shelton ha poi proseguito parlando del proprio coach: "È davvero bello averlo qua, assieme a mio papà Bryan formano una coppia carica e affamata". 

Il finalista dello US Open 2026 ha parlato anche del lavoro già svolto con Ferrero, soffermandosi soprattutto sul rovescio: "Oggi ha reso molto bene, ci stiamo lavorando molto e sono contento". Shelton ha parlato anche delle condizioni di gioco, definendole simili a quelle trovate al Masters 1000 di Parigi 2026: "Le condizioni sono addirittura più rapide di Parigi, anche se molto simili. È bello avere continuità da una settimana all'altra". 

© italyphotopress

© italyphotopress

BEN SHELTON

Fils

Dal canto suo, Fils ha commentato così la sconfitta: "Ben ha giocato davvero aggressivo nel primo set, c'è stato poco da fare. Poi ho cominciato a trovare il ritmo, forse ho perso il servizio troppo velocemente nel terzo set, ma complimenti a lui". Il francese, nonostante la sconfitta, ha cercato il lato positivo: "Fin qui sono soddisfatto, spero di migliorare partita dopo partita". 

Leggi anche

Buona la prima di Zverev a Torino: "Felice della prestazione, nel 2026 sono stato il migliore di tutti"

Quando gli è stato domandato del rendimento di Shelton con il rovescio, il classe 2004 ha detto: "Credo che lui abbia giocato davvero una gran partita, non c'è molto da dire". Fils ha parlato molto bene non solo del proprio avversario, ma anche del pubblico italiano: "Un'energia bellissima, hanno tifato sia per Ben che per me, mi hanno aiutato a raggiungere il terzo set. Uno dei pubblici migliori al mondo, insieme a quello francese. Credo che abbiamo offerto un grande show, spero se lo siano goduto". Infine, il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati 2026 ha detto: "Bilancio positivo, non sono triste. Martedì c'è un'altra partita".

Leggi anche
 Cobolli 

Cobolli, tutto pronto per l'esordio: vigilia tra pubblico e allenamento

Fils tornerà in campo contro Alexander Zverev, mentre Shelton se la vedrà con lo spagnolo Rafa Jodar. Questa la classifica: 

  1. Alexander Zverev – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-0 (100%); game: 12-8 (60%)
  2. Ben Shelton – 1 vittoria, 0 sconfitte; set: 2-1 (66,7%); game: 15-11 (57,7%)
  3. Arthur Fils – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 1-2 (33,3%); game: 11-15 (42,3%)
  4. Rafael Jodar – 0 vittorie, 1 sconfitta; set: 0-2 (0%); game: 8-12 (40%)
atp finals
shelton
arthur fils
atp

Ultimi video

00:28
Zverev-Jodar, 1-1 nel secondo set

Zverev-Jodar, 1-1 nel secondo set

03:23
Zverev, che servizio! Jodar battuto

Zverev, che servizio! Jodar battuto

01:05
Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

Zverev: "Una partita non perfetta ma iniziare così è molto positivo"

00:22
Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

Cobolli-Medvedev: lunedì 16 novembre alle 20.15 su Italia 1

01:28:13
Zverev-Jodar: il match integrale

Zverev-Jodar: il match integrale

15:11
Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

Nitto ATP Finals Live | Postpartita | 15 novembre

00:33
Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

Zverev-Jodar, la giocata del tedesco

00:47
Secondo set di Zverev, Jodar battuto con un doppio 6-4

Secondo set di Zverev, Jodar battuto con un doppio 6-4

00:48
Jodar non molla, 5-4 su Zverev ad un game dalla vittoria

Jodar non molla, 5-4 su Zverev ad un game dalla vittoria

00:26
Zverev, turno di battuta perfetto e 5-3 su Jodar

Zverev, turno di battuta perfetto e 5-3 su Jodar

00:23
Jodar si difende e conquista il terzo game del set

Jodar si difende e conquista il terzo game del set

00:32
Quattro punti di fila per Zverev, 4-2 nel secondo set

Quattro punti di fila per Zverev, 4-2 nel secondo set

00:28
Jodar tiene il servizio e accorcia su Zverev

Jodar tiene il servizio e accorcia su Zverev

00:24
Zverev tiene ancora il servizio, 3-1 su Jodar

Zverev tiene ancora il servizio, 3-1 su Jodar

00:44
Zverev-Jodar, break point per il tedesco

Zverev-Jodar, break point per il tedesco

00:28
Zverev-Jodar, 1-1 nel secondo set

Zverev-Jodar, 1-1 nel secondo set

I più visti

DICH COBOLLI NITTO ATP FINALS DICH

Nitto Atp Finals, Cobolli: "Giocherò per tutta l'Italia"

I numeri uno del tennis a cena a Torino: spunta la foto con ben... 240 titoli!

Gli otto maestri illuminano Piazza San Carlo tra la folla: ovazione per Cobolli

MCH ALLENAMENTO COBOLLI - ALCARAZ MCH

Cobolli-cam: allenamento con Alcaraz tra abbracci, selfie e video

Alexander Zverev

Al via le Atp Finals 2026: Zverev debutta su Mediaset, in serata Shelton-Fils

INTERVISTA A MAX GIUSTI 12/11 DICH

Max Giusti e l'emozione di far parte della squadra Mediaset per le Atp Finals 2026

Notizie del giorno
Vedi tutti
Ben Shelton durante la partita del round robin delle Nitto Atp Finals 2026 vinta 6-2 3-6 6-3 contro Arthur Fils 
00:07
Shelton parte col piede giusto: "Ferrero nel box? Era previsto, contento del mio rovescio"
DICH DONNARUMMA POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH
23:38
Donnarumma: "Noi stanchi dopo la Francia, sapremo rialzarci"
23:29
Italia, Donnarumma: "Sconfitta fa male, ma avanti a testa alta"
23:27
Italia, Barella: "Belgio più bravo, noi dobbiamo migliorare"
DICH BARELLA POST BELGIO-ITALIA 15/11 DICH
23:18
Barella: "Siamo sulla strada giusta"