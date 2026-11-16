Shelton parte col piede giusto: "Ferrero nel box? Era previsto, contento del mio rovescio"

Quando gli è stato domandato del rendimento di Shelton con il rovescio, il classe 2004 ha detto: "Credo che lui abbia giocato davvero una gran partita, non c'è molto da dire". Fils ha parlato molto bene non solo del proprio avversario, ma anche del pubblico italiano: "Un'energia bellissima, hanno tifato sia per Ben che per me, mi hanno aiutato a raggiungere il terzo set. Uno dei pubblici migliori al mondo, insieme a quello francese. Credo che abbiamo offerto un grande show, spero se lo siano goduto". Infine, il vincitore del Masters 1000 di Cincinnati 2026 ha detto: "Bilancio positivo, non sono triste. Martedì c'è un'altra partita".