Nations League: Germania 2-1 all’Ucraina (in gol Malinovskyi), Jovetic a segno contro l’Azerbaijan

NATIONS LEAGUE

La serata di Nations League vede le gare di Lega A rispettare i pronostici della vigilia. La Spagna, infatti, si impone 1-0 sulla Svizzera (Oyarzabal al 14’) mentre la Germania sbanca Kiev superando 2-1 l’Ucraina di Shevchenko con le reti di Ginter (20’) e Goretzka (49’) prima del rigore trasformato da Malinovskyi al 77’. In Lega C successi 2-0 per Montenegro (in rete Jovetic e Ivanovic) e Lussemburgo (doppietta di Sinani) su Azerbaijan e Cipro.

Nel Gruppo 4 di Lega A, assieme alla Spagna vittoriosa per 1-0 sulla Svizzera, trova i tre punti anche la Germania, al primo successo in quest’edizione di Nations League. I tedeschi battono 2-1 l’Ucraina di Shevchenko sorpassandola in classifica e lanciandosi così all’inseguimento del primo posto occupato dalle Furie Rosse. La gara allo Stadio Olimpico di Kiev vede gli ospiti allenati da Joachim Löw prendere subito il controllo della operazioni: Bushchan, numero 1 ucraino, e la sua retroguardia sono impegnati a ripetizione nel contenere le avanzate della Germania che al 20’ sblocca la gara con Ginter, pronto a indirizzare in rete il cross basso in area di rigore di Rudiger. L’Ucraina risponde subito con Yaremchuk (tentativo fuori di poco) ma, archiviata quest’occasione, i teutonici riprendono immediatamente le redini dell’incontro andando più volte vicini al raddoppio con Kimmich e soprattutto con un vivacissimo Gnabry. Bushchan, tuttavia, è reattivo riesce a cavarsela in ogni situazione permettendo ai suoi di andare all’intervallo sotto solo di un gol. In avvio di ripresa il portiere ucraino però manca la presa sul cross dalla destra di Klostermman e Goretzka da vero opportunista lo punisce segnando il 2-0 al 49’. La Germania ha poi altre opportunità per arrotondare il risultato e chiudere definitivamente la pratica ma Ginter, Klostermman e Draxler non concretizzano lasciando una minima possibilità ai padroni di casa i quali, al 77’, ne approfittano: Sule atterra Yaremchuk lanciato in area di rigore e dal dischetto Malinovskyi non fallisce accorciando le distanze. L’Ucraina però non riesce a dare ulteriore sostanza al proprio tentativo di rimonta andando, al contrario, vicina ad incassare il 3-1 che però sia Werner che Gnabry sprecano. Finisce quindi 2-1, score che consente alla formazione di Löw di superare in graduatoria proprio i gialloblù.

Nel gruppo 1 di Lega C vincono col medesimo punteggio Montenegro e Lussemburgo, ora rispettivamente primi e secondi nel proprio raggruppamento. I balcanici si impongono 2-0 in casa contro l’Azerbaijan grazie a una rete nel primo tempo dell’ex Inter e Fiorentina Stefan Jovetic (a segno al 9’ su assist di Haksabanovic) e alla marcatura di Ivanovic al 71’, gol che di fatto chiude la pratica con venti minuti di anticipo. I Leoni Rossi superano con lo stesso risultato Cipro, affossato dalla doppietta in 14 minuti (12’ e 26’) di Danel Sinani.

LEGA A – RISULTATI

Spagna-Svizzera 1-0

14’ Oyarzabal

Ucraina-Germania 1-2

20’ Ginter (G), 49’ Goretzka (G), 77’ Malinovsky (U)

LEGA C – RISULTATI

Lussemburgo-Cipro 2-0

12’ e 26’ Sinani

Montenegro-Azerbaijan 2-0

9’ Jovetic, 71’ Ivanovic

LEGA D - RISULTATI

Isole Faroe-Lettonia 1-1

25’ Ikaunieks (L), 28’ Faero (IF)

Liechtenstein-Gibilterra 0-1

10’ De Barr

Andorra-Malta 0-0