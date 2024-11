Italia, Spalletti rivoluziona anche Barella: alle spalle di Retegui è un tuttofare di qualità

La risposta del campo è stata convincente. Spalletti ha piazzato Barella alle spalle del centravanti, ma in una posizione ibrida continuando a scambiare il proprio ruolo tra l'essere il centrocampista di raccordo nel palleggio tra mediani e punta centrale e il trequartista da inserimento che non dà punti di riferimento alla difesa avversaria. L'azione della vittoria ha restituito proprio questo all'Italia, quello immaginato e messo in pratica dal ct Spalletti: spalle alla porta Barella è tornato verso il centrocampo per farsi dare il pallone, premiando l'inserimento esterno di Di Lorenzo in profondità e allo stesso tempo lasciando campo e spazio a Tonali (come a Frattesi in altre occasioni) per farsi trovare pronto in area per concludere l'azione.