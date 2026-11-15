NATIONS LEAGUE Belgio-Italia, le pagelle: Bastoni e Scalvini sono un disastro, si salva Donnarumma

Pio Esposito segna e salva un gol avversario ma poi sbaglia il rigore, Cisse entra e qualcosa mette in mostra. De Bruyne padrone assoluto, Moreira e Doku ci fanno impazzire

di Enzo Palladini