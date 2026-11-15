Belgio-Italia, le pagelle: Bastoni e Scalvini sono un disastro, si salva Donnarumma

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Pio Esposito segna e salva un gol avversario ma poi sbaglia il rigore, Cisse entra e qualcosa mette in mostra. De Bruyne padrone assoluto, Moreira e Doku ci fanno impazziredi Enzo Palladini
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ITALIA
Donnarumma 6,5 - Prima di subire l'1-1 di De Cuyper compie un paio di miracoli su De Ketelaere e Ngoy, poi inizia la sua serata complicata. Prende tre gol in un batter di ciglia, poi va a prendere qualche altro tiro che sembra destinato in fondo alla rete.
Kayode 5,5 - Quando parte sulla fascia destra è un treno inarrestabile, come in occasione del gol dell'1-0 segnato da Esposito. Poi però perde De Cuyper nel gol dell'1-1.
Scalvini 5 - Non conferma l'ottima impressione suscitata contro la Francia, perché perde quasi subito i riferimenti degli attaccanti avversari. Immobile o quasi nell'azione personale con cui Doku segna il 3-1.
Dal 17' st Palestra 5,5 - Sulla fascia destra non ha la stessa efficacia che aveva meòòe due prime apparizioni azzurre.
Bastoni 4,5 - Il suo duello fisico con De Ketelaere non è certo una passeggiata, ma in generale la sua partita è una continua sofferenza sulle palle alte. A tutto questo, aggiunge una clamorosa distrazione a fine primo tempo che potrebbe costarci un altro gol. Graziato nella ripresa per un fallo da rigore su De Cuyper.
Calafiori 5 - Buona la sua partenza, con partecipazione ad alcune delle migliori azioni azzurre del primo quarto d'ora, poi si limita a dare un'occhiata a Moreira e sparisce via via.
Barella 5 - Pasticcia un po', come spesso capita quando la partita diventa complicata. La sua applicazione sul portatore di palla dura fino a quando dura il buon momento degli azzurri.
Tonali 5 - Ci si aspetta un regista coi baffi, invece nonostante la peluria sul viso incappa in una prestazione parecchio negativa, con poca regia e diversi errori.
Dal 17' st Cisse 6 - Esordio complicato, in una fase ormai compromessa della partita, ma almeno con qualche tentativo di uscire dall'assedio e conquista il rigore con una sua azione.
Fagioli 5 - Viene inghiottito dal centrocampo belga, prova ad abbassarsi per dare una mano in fase di regia, ma non è un tipo di partita che sembra favorirlo. Si capisce quasi subito che non è la sua serata, quando si fa parare una conclusione ravvicinata da Lammens.
Dal 1' st Doumbia 5,5 - Subito pericoloso alla prima palla toccata, prova a metterci almeno un po' di entusiasmo e coraggio.
Pisilli 5 - Perso nel vuoto di una fascia destra che per gli azzurri funziona solo pochi minuti, fino al gol di Pio Esposito. Non è una posizione che possa esaltare le sue caratteristiche.
Dal 1' st Dimarco 5 - Va a fare l'attaccante sulla fascia sinistra, un po' meglio di Koleosho nonostante qualche conclusione un po' pericolosa all'inizio, poi fa molta fatica quando deve anche difendere.
Koleosho 5,5 - Un lampo iniziale per lui, l'illusione che possa essere una serata di gloria. Dura giusto il tempo di un lampo, poi il giovane attaccante azzurro sparisce. Nella ripresa si sposta a destra e va leggermente meglio.
Dal 31' st Vergara sv.
Pio Esposito 5,5 - C'è ancora qualcuno che mette in discussione il suo valore, invece ancora una volta si presenta puntuale all'appuntamento con il gol. E che gol, da centravanti di gran classe, esterno destro in anticipo sull'uscita di Lammens. Poi però l'Italia perde il controllo della situazione e all'attaccante interista non arriva più un pallone. A suo favore anche un salvataggio sulla linea nel secondo tempo. Sbaglia un rigore: inutile ma lo sbaglia.
CT Mancini 5 - Si è meritato i complimenti per la vittoria sulla Francia, adesso deve accettare le critiche per la disfatta con il Belgio.
BELGIO
Lammens 6,5 - Non è molto amato dalla gente, ma dopo pochi minuti fa capire di essere un portiere affidabile con una doppia parata su Tonali e Fagioli. Poco dopo però si deve arrendere a Pio Esposito, Da lì in poi, poco lavoro a parte il rigore parato a Pio Esposito.
Castagne 6,5 - Sicurezza totale sulla fascia destra, mai impensierito veramente da Koleosho a parte un'iniziativa nei primi minuti.
Ngoy 7 - Micidiale quando va ad attaccare l'area avversaria sulle palle inattive, come in occasione del 2-1 quando nessuno lo marca.
Dal 42' st Theate sv.
Mechele 6,5 - Se si eccettua l'azione con cui Pio Esposito ha sbloccato il risultato dopo undici minuti, la sua prestazione è stata praticamente perfetta e senza sbavature.
De Cuyper 7 - Grande presenza sulla fascia sinistra, puntuale negli inserimenti quando c'è da dare una mano. Perfetto quando va a segnare il gol dell'1-1.
Tielemans 7 - Il solito signore del centrocampo, leader assoluto in cabina di regia, punto di riferimento per tutti i compagni.
Lavia 7 - Interpretazione modernissima del ruolo di mediano, sempre in movimento, sempre pronto a raddoppiare sul portatore di palla, deciso in moltissimi recuperi.
Dal 30' st Raskin sv.
Diego Moreira 7 - Quando deve coprire la fascia destra si fa vedere pochino, ma verso la fine del primo tempo parte occasionalmente da sinistra e salta mezza Italia, procurando un grande pericolo. Nel secondo tempo si diverte molto di più, creando parecchi pericoli e segnando il gol del 4-1.
Dal 42' st Trossard sv.
De Bruyne 7,5 - Decide quando si accelera e quando si rallenta, quando fa caldo e quando fa freddo, quando si vuole vincere e quando si vuole stravincere. Insomma, in campo fa quello che vuole. Gli manca solo il gol, ma in questo caso citofonare Donnarumma.
Dal 42' st Lukebakio sv.
Doku 7 - Rapidità di movimento molto superiore alla media, quando ha il pallone tra i piedi diventa praticamente inarrestabile, come quando prende in giro tutta la difesa azzurra nel gol del 3-1. Partita quasi perfetta, se non si mangiasse un gol.
Dal 45' st Goets sv.
De Ketelaere 6,5 - Da centravanti non ha la stessa imprevedibilità che gli si conosce da attaccante esterno, ma ha l'esperienza sufficiente per farsi valere anche in questo ruolo, soprattutto quando deve affrontare una difesa spaesata.
CT Van Bommel 7 - In poco tempo ha costruito una Nazionale veramente forte, molto bem organizzata.