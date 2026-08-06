Italia, ufficiale lo staff di Mancini: Oriali Team Manager, Bollini vice e Bonucci collaboratore

È stato ufficialmente definito lo staff della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Come svelato in esclusiva da SportMediaset, al fianco del neo ct azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, con Cristiano Lupatelli come assistente, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini. Per il ruolo di match analyst scelti Renato Baldi e Christian Venturini. Confermato Lele Oriali nel ruolo di Team Manager.