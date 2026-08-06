Italia, ufficiale lo staff di Mancini: Oriali Team Manager, Bollini vice e Bonucci collaboratore

È stato ufficialmente definito lo staff della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Come svelato in esclusiva da SportMediaset, al fianco del neo ct azzurro ci sarà Alberto Bollini nel ruolo di vice, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori. Il preparatore dei portieri è Marco Roccati, con Cristiano Lupatelli come assistente, mentre i preparatori atletici sono Giacomo Ceci e Marco Montini. Per il ruolo di match analyst scelti Renato Baldi e Christian Venturini. Confermato Lele Oriali nel ruolo di Team Manager.
Il comunicato
La Nazionale di Roberto Mancini inizia a prendere forma. È il giorno dell’ufficializzazione dello staff che lo supporterà a partire dal raduno di settembre in vista degli impegni in UEFA Nations League con Turchia, Francia e Belgio. Al suo fianco potrà contare della preziosa collaborazione di Gabriele Oriali (campione del mondo nel 1982), che torna a ricoprire il ruolo di team manager dopo la precedente esperienza con l’Italia sia con Antonio Conte che con lo stesso Mancini. Inoltre, il Commissario tecnico azzurro ha indicato Alberto Bollini come suo vice, insieme a Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone come collaboratori tecnici.
L’ormai ex allenatore della Nazionale Under 19, porta con sé un’esperienza pluriennale maturata in ambito giovanile nel Club Italia, culminata con la vittoria dell’Europeo nel 2023, e affiancherà Mancini come primo collaboratore in questa nuova veste. Bonucci continua il suo percorso in Nazionale dopo l’esperienza con Gennaro Gattuso, mentre Gagliardi, già match analyst nell’Europeo vinto nel 2021, forte dell’esperienza come collaboratore tecnico alla Juventus, al Parma, in Arabia Saudita e poi in Iran, stavolta torna a vestire l’azzurro con un incarico tecnico. Per Maccarone, invece, è un debutto assoluto dopo aver affiancato Roberto Mancini in Qatar con l’Al-Sadd (la sua carriera da allenatore conta anche le esperienze da assistente alla Carrarese di Silvio Baldini e da allenatore del Ghiviborgo e del Piacenza in Serie D).
Completano lo staff azzurro il preparatore dei portieri Marco Roccati e l’assistente Cristiano Lupatelli, i preparatori atletici Giacomo Ceci e Marco Montini, i match analyst Renato Baldi e Christian Venturini.
Zola e Ranieri
Novità anche per i nuovi dirigenti: Gianfranco Zola avrà un ruolo soprattutto di coordinamento delle nazionali giovanili, mentre Claudio Ranieri dovrebbe essere anche capodelegazione, ruolo doppio per lui che è già stato nominato direttore tecnico.
LO STAFF DI MANCINI
- Team Manager: Gabriele Oriali
- Ct: Roberto Mancini
- Vice: Alberto Bollini
- Collaboratori: Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone
- Preparatori dei portieri: Marco Roccati e Antonio Lupatelli
- Preparatori Atletici: Giacomo Ceci e Marco Montini
- Match Analyst: Renato Baldi e Christian Venturini