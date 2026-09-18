Favola Torreense: il club di seconda serie portoghese vince all'esordio in Europa League

L'Europa League, si sa, è anche la competizione di outsider che non ti immagineresti mai. Anche quest'anno, sono diverse le candidate a ricoprire questo ruolo. Una su tutte, la Torreense, squadra di Segunda Liga (la Serie B portoghese). Il club che l'anno scorso ha conquistato la Coppa nazionale si sta rivelando una continua sorprese. Dando un occhio alla classifica di Europa League, assieme a squadre a tre punti del calibro di Juventus, Benfica, Besiktas, Lione (per citarne alcune), c'è anche la Torreense. Nella loro prima trasferta europea, i portoghesi hanno superato i norvegesi del Lillestrom per 2-1. Un sogno che non ha intenzione di fermarsi. E ora, l'esordio assoluto in casa al "Manuel Marques", impianto di appena duemila posti, contro il Sunderland.