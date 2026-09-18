Caso arbitri ancora aperto: nessun riscontro sulla richiesta di archiviazione della Procura federale
Smentite le voci sulla richiesta di archiviazione da parte della Procura Federale per Rocchi e per l'Inter in merito a possibili condizionamenti sulle designazioni arbitrali
Non trovano riscontro le anticipazioni uscite su alcuni quotidiani in merito alla richiesta di archiviazione, da parte della Procura Federale, per Gianluca Rocchi e l'Inter in merito alla presunta frode sportiva nella cosiddetta arbitropoli.
Il 14 luglio scorso la Procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione per l'ex designatore e per il club nerazzurro, a seguito delle indagini preliminari coordinate dal pubblico ministero Maurizio Ascione.
Resta ancora in piedi anche il caso delle "bussate" alla porta della sala VAR, per cui risultano ancora indagati per frode sportiva Rocchi, l'ex supervisore Gervasoni e i varisti Nasca e Di Vuolo.