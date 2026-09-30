Le verità di Fagioli: "Il sogno più grande è il Mondiale con l'Italia"

Quindi ha difeso dalle critiche il giovane compagno azzurro Alessandro Romano che ha esordito contro il Belgio: "I social ti portano in alto avendo fatto poco e in basso appena sbagli. Per Romano un semplice passaggio sbagliato nella metà campo avversaria, poi per sfortuna è nato il gol. Sono cose che capitano e ne capiteranno miliardi - ha sorriso Fagioli - Lui è giovanissimo, migliorerà anche se è già forte. Ed è un bravissimo ragazzo che è ciò che più conta. Non deve preoccuparsi, la squadra è tutta con lui, quel che accade fuori non possiamo gestirlo noi però non è importante".