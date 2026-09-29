L'Italia e i giudizi troppo prematuri: dopo la Turchia serve anche equilibrio

Poi… Il riscatto, quando anche tra gli addetti ai lavori in pochi potevano aspettarselo. E che riscatto, oseremmo dire. Il Mancio ignora le critiche e continua sulla sua strada: l’11 di partenza è un mix di giovani ed esperti schierati in un 4-3-3, che a prima vista poteva creare qualche dubbio. Niente Barella (lasciato a casa per scelta del mister) e fuori Di Lorenzo, tra i peggiori della sfida contro il Belgio, e nemmeno Romano, trasformato presto nel capro espiatorio di una serata in cui ha funzionato ben poco.



Tra i titolari di Bursa spiccano 8 facce diverse rispetto a quelle viste nella formazione di partenza all’Olimpico. La partita e il risultato danno ragione al ct: l’Italia completa una vittoria straripante firmata Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito. Verrebbe quasi da dire: “Mister, ma perché non hai schierato gli stessi al debutto?". Questo sarebbe però un ragionamento di pancia… Chi ci dice che Barella e Di Lorenzo non avrebbero fatto bene contro la Turchia? Vero che quella contro i Diavoli Rossi non è stata la prima prestazione dei due veterani in Nazionale non all’altezza delle aspettative. Ma è altrettanto logico pensare che in un'Italia che solo nel primo tempo parte in vantaggio 3-0 due del calibro del centrocampista dell'Inter e del terzino del Napoli non avrebbero sfigurato, anzi. Si sa, quando una squadra gira viene tutto più facile, e chissà che sul tabellino dei marcatori non potessero finire proprio Barella e Di Lorenzo, rispettivamente al posto di Frattesi e Kayode.



Forse la risposta alla domanda iniziale è più semplice di quanto si possa immaginare: non siamo i più forti, ma abbiamo elementi su cui ripartire. Intendiamoci, il gap con le grandi, e in questo momento anche con molte medie, del mondo c’è ancora, e non è una vittoria di entusiasmo a poterlo annullare in cinque minuti. Questo non significa che bisogna partire scoraggiati, tutt’altro. Conosciamo i nostri limiti, ma siamo consapevoli che la luce in fondo al tunnel non si è ancora spenta. Una luce che per restare accesa ha però bisogno di tutte le forze a disposizione: sia dei giovani di belle speranze sia dei veterani di questo gruppo. Ha bisogno della corsa di Barella, ma anche della fame di Frattesi, dell’esperienza di Di Lorenzo e della velocità di Kayode, dei piedi di Bastoni e del talento di Romano. L’Italia che vuole tornare a far bene ovunque, e magari sfoggiare una prestazione nella prossima sfida contro la Francia, non può fare a meno di nessuno.



