VERSO FRANCIA-ITALIA

Scalvini: "La vittoria con la Turchia ci ha dato consapevolezza"

Il difensore azzurro: "Mancini cerca una squadra che domini la partita, in Francia con coraggio"

30 Set 2026 - 16:02
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"La vittoria di Bursa ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite e avere le capacità di giocare bene a calcio. I senatori stanno aiutando tanto, è molto importante prendere esempio da lor. Ed è bello vederci insieme uniti". Così il difensore azzurro, Giorgio Scalvini, a Coverciano, in vista della gara contro la Francia in programma venerdì a Parigi e valida per la fase a gironi di Nations League.

"La scuola difensiva italiana? Cannavaro, Bonucci e Chiellini sono leggende del calcio. Il calcio è cambiato, ora a noi difensori sono chieste cose diverse, sono fortunato ad aver condiviso degli allenamenti con loro e ad avere ancora Bonucci nello staff. Si può solo imparare tante cose da gente così. Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è", ha aggiunto.

Prossimo test, la Francia: "La Francia è una squadra fortissima, fra le migliori al mondo, soprattutto in attacco hanno qualità superiori a tutti. Analizzeremo l'avversario col mister per affrontarlo al meglio. Noi siamo positivi, coraggiosi, siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio. Sarà importante per farci capire a che livello siamo".

Sul metodo di Mancini: "Contro la Turchia, mister Mancini ci ha chiesto le solite cose, lui cerca una squadra che domini la partita ma ci ha detto anche che dovevamo divertirci. Venivamo da una sconfitta e quindi volevamo di rifarci, sicuramente l'approccio giusto ci ha aiutato. Avevamo questa voglia di fare bene ma l'atteggiamento deve essere sempre quello. Ci sono delle differenze rispetto al debutto in Azzurro, ora quello che vedo è cercare di aver una identità, il mister ci chiede di essere un ottimo gruppo e di portare serenità. Ci divertiamo in allenamento e anche fuori".

Capitolo Atalanta e Sarri: "Con il tecnico Sarri mi trovo molto bene, mi piace molto la trasparenza con cui mi dice le cose, ovviamente al di là del suo bagaglio calcistico. Mi sto trovando molto bene con lui all'Atalanta e sono contento di averlo riscontrato. Scamacca? Sta bene, ha passato qualche anno di difficoltà. Ora lo vedo meglio, ha grande voglia di giocare e di far bene".

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