Scalvini: "La vittoria con la Turchia ci ha dato consapevolezza"

"La scuola difensiva italiana? Cannavaro, Bonucci e Chiellini sono leggende del calcio. Il calcio è cambiato, ora a noi difensori sono chieste cose diverse, sono fortunato ad aver condiviso degli allenamenti con loro e ad avere ancora Bonucci nello staff. Si può solo imparare tante cose da gente così. Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è", ha aggiunto.