Italia: prima chiamata per Cisse e Liberali, tra novità per Francia e Belgio anche baby Cassano e Lontani

Quattro giovani, tutti alla prima volta in nazionale maggiore: il ct azzurro Roberto Mancini ha convocato 31 giocatori per le due ultime partite di Nations League di novembre contro la Francia (12 novembre a Milano) e Belgio (15 novembre a Bruxelles). Le novità sono rappresentate dal milanista Alphadjo Cisse, 20 anni, dall'attaccante del Como Mattia Liberali, 19 anni, più due giovanissimi che parteciperanno alla prima parte del ritiro dell'Italia, per poi unirsi alle nazionali Under 18 e Under 19: si tratta del centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano e del centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani.



Già sicura almeno del terzo posto e di essere quindi tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast, l'Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza bisogno di ricorrere agli spareggi) e con l'ambizione di chiudere il girone nelle prime due posizioni conquistando così il pass per i quarti di finale. Questa la lista completa degli azzurri, che si raduneranno a Coverciano domenica sera.