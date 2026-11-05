Italia, le scelte di Mancini verso Francia e Belgio: la prima volta di Cisse e Amatucci, emergenza in attacco

Il ct chiamerà 27-28 giocatori, nel gruppo ci sarà anche Palestra, escluso lo scorso settembre perché fuori condizione dopo un infortunio alle sue prime uscite con il Chelsea. Assieme a Kayode (confermatissimo), formerà la coppia di terzini destri del futuro (Di Lorenzo è infortunato, e a 33 anni è comunque in uscita dal gruppo). Dall'Under 21 di Baldini sono pronti a salire Pisilli (sicuro), e Koleosho (molto probabile) se avrà smaltito un recente acciacco. Liberali sotto osservazione, così come Bartesaghi, perché Dimarco dovrebbe tornare ma verrà valutato forse più da esterno offensivo che da terzino sx.