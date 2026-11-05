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Italia, le scelte di Mancini verso Francia e Belgio: la prima volta di Cisse e Amatucci, emergenza in attacco

Mancini e l'Italia di Nations: prima chiamata per Cisse del Milan e Amatucci, tornano Palestra e Zaniolo. Tutti i dettagli sui convocati azzurri

di Simone Malagutti
05 Nov 2026 - 13:59
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Fedele alla doppia missione assegnatagli (portare risultati oggi ma costruire la Nazionale del futuro), Roberto Mancini porterà a Coverciano Alphadjo Cisse: 20 anni, quattro gol in campionato più tre in Europa League con la maglia del Milan. Poi, per cercare nuove soluzioni nel ruolo di regista, il ct pensa a Lorenzo Amatucci, 22enne scuola Fiorentina, che sta facendo molto bene nel Deportivo La Coruna. Saranno queste le principali novità in vista delle sfide contro Francia e Belgio.

Il ct chiamerà 27-28 giocatori, nel gruppo ci sarà anche Palestra, escluso lo scorso settembre perché fuori condizione dopo un infortunio alle sue prime uscite con il Chelsea. Assieme a Kayode (confermatissimo), formerà la coppia di terzini destri del futuro (Di Lorenzo è infortunato, e a 33 anni è comunque in uscita dal gruppo). Dall'Under 21 di Baldini sono pronti a salire Pisilli (sicuro), e Koleosho (molto probabile) se avrà smaltito un recente acciacco. Liberali sotto osservazione, così come Bartesaghi, perché Dimarco dovrebbe tornare ma verrà valutato forse più da esterno offensivo che da terzino sx. 

In attacco i problemi maggior. Indisponibili Kean, Raspadori e Raimondo (che senza infortunio avrebbe ricevuto la sua prima chiamata). Scamacca rientra questa sera in Conference League. Il ritorno di Retegui poteva essere una soluzione ma si è fermato anche lui. Mancini infine vuole richiamare Zaniolo, anche per valutarne le condizioni fisiche.

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