Verstappen: "San Paolo offre tante opportunità". Il deb Camara: "Sono qui per imparare"

"Sono molto felice di debuttare nella mia gara di casa. Sarà speciale, credo che succederanno tante cose. Non vedo l'ora di scendere in pista. Per me sarà la prima volta ad Interlagos, non ci ho mai corso prima e sarà bello farlo al volante di una monoposto di Formula Uno. L'ultima volta che ho corso a San Paolo è stato nei kart e credo si trattasse di una gara di campionato brasiliano... Bello tornare qui davanti ai miei connazionali. Come mi sono preparato al debutto in Formula Uno? Beh, quando ho ricevuto la notizia ero già in Brasile: ho girato un po' al simulatore e poi sono venuto a vedere di persona. Al di là di questo, prima delle qualifiche ho a disposizione tre sessioni di prove libere, sono più che sufficienti. Punto ad imparare il più possibile. Ci sono tante cose da comprendere, soprattutto a livello di procedure".