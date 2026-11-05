BENDA presenta il duo roadster Vinster 700 e Vinster X 700 e debutta nell’adventure con la nuova Capra 700

BENDA ha presentato la Capra 700 a EICMA 2026, segnando il primo ingresso del marchio nel segmento delle moto adventure.
Sviluppato per il mercato europeo, il nuovo modello amplia la gamma motociclistica BENDA con un approccio all’adventure orientato all’uso stradale, combinando uno stile espressivo con dettagli pratici per gli spostamenti quotidiani e le esplorazioni più lunghe.
La Capra 700 rappresenta una nuova direzione per BENDA: il marchio entra in una nuova categoria mantenendo la propria attenzione su design, funzionalità e ingegneria.
Il nome Capra 700 deriva dal genere latino Capra, che comprende lo stambecco, la capra selvatica di montagna nota per l’agilità e la sicurezza dei movimenti sui terreni difficili.
Questa ispirazione si riflette nelle proporzioni compatte e muscolose della moto e nel suo assetto deciso, dando vita a un design che sembra pronto a muoversi anche da fermo.
Nuovi orizzonti, nuovo design
Il design combina linee sinuose della carrozzeria ed elementi tecnici a vista.
Il doppio scarico integrato e rialzato è una delle caratteristiche distintive della Capra 700, completata da una firma luminosa anteriore per le luci diurne e da fendinebbia integrati.
Le barre paramotore sono integrate nel design complessivo, mentre un portapacchi sopra il serbatoio presenta asole per fissare l’attrezzatura.
La Capra 700 è spinta da un motore bicilindrico a V da 691,6 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 73,4 CV (54 Kw) a 9.000 giri/min e 68 Nm di coppia a 6.500 giri/min.
Abbinato al controllo elettronico dell’acceleratore e a una frizione antisaltellamento multidisco in bagno d’olio, il motore è progettato per offrire potenza controllabile e coppia facilmente sfruttabile in diverse condizioni di guida.
L’integrazione del bicilindrico a V in un telaio adventure compatto è stata una priorità nello sviluppo.
Il team di design europeo ha lavorato a stretto contatto con il team di ingegneria BENDA a Hangzhou per bilanciare le dimensioni del V-Twin con le proporzioni e l’ergonomia della Capra 700.
Un telaio a traliccio in acciaio, un forcellone in alluminio, una forcella anteriore a steli rovesciati regolabile e un monoammortizzatore posteriore costituiscono la base ciclistica, mentre le ruote da 21 pollici anteriori e 18 pollici posteriori ne supportano la configurazione adventure.
Con un’altezza della sella di 850 mm, un peso a vuoto di 220 kg e un serbatoio da 18 litri, la Capra 700 abbina la piattaforma bicilindrica a V a proporzioni pratiche.
La dotazione comprende inoltre un display TFT verticale, acceleratore ride-by-wire, ABS a due canali e controllo della trazione, oltre a una presa USB per la ricarica.
Un nuovo capitolo per BENDA
La Capra 700 porta la filosofia di design BENDA in un nuovo segmento, combinando superfici espressive con ingegneria e tecnologia mirate.
L’attenzione alla funzionalità, alle proporzioni compatte e al carattere del bicilindrico a V la distingue dagli approcci più convenzionali al design delle moto adventure.
"Siamo lieti di presentare la nuovissima Capra 700 a EICMA 2026, un traguardo importante per le ambizioni di BENDA sul mercato europeo. L’ingresso nel segmento delle moto adventure rappresenta un passo significativo per ampliare la nostra gamma e raggiungere nuovi motociclisti, portando al contempo la filosofia di design BENDA in una nuova categoria. Siamo orgogliosi di presentare la Capra 700 e non vediamo l’ora di condividere presto ulteriori dettagli", ha dichiarato George Schelfaut, Transportation Designer, BENDA Motor Europe.
VINSTER 700 E VINSTER X 700
A EICMA 2026, BENDA ha presentato anche le roadster Vinster 700 e Vinster X 700.
La presentazione segna l’ingresso del marchio nel segmento Roadster, con una filosofia di design condivisa espressa in due modelli distintivi.
Il duo Vinster 700 e Vinster X 700 combina estetiche moderne e neo-retrò attorno al carattere deciso di un motore V2 e a una presenza fisica importante.
La carrozzeria scolpita, il forcellone monobraccio in alluminio e la sella lunga e piatta si abbinano a un doppio scarico integrato montato in posizione rialzata e a elementi meccanici a vista, conferendo alla moto un’identità ben definita nel segmento Roadster.
Questa combinazione entusiasmante rappresenta non solo una nuova categoria per BENDA, ma anche un linguaggio stilistico completamente nuovo.
Pur condividendo lo stesso telaio a doppia culla, il forcellone, le sospensioni e il motore, Vinster 700 e Vinster X 700 si distinguono per le rispettive interpretazioni di come lo spirito Roadster si esprima nel design BENDA.
La Vinster 700 presenta un carattere orientato alla strada, con proporzioni classiche da roadster e dimensioni più accessibili.
Il suo approccio essenziale emerge dalla carrozzeria minimalista, dall’altezza sella di 830 mm e dalle robuste ruote da 17 pollici, con il V2 inserito tra gli scarichi.
La Vinster X 700 propone una direzione decisamente più robusta e ispirata al turismo, che riflette la versatilità della piattaforma di base della Vinster 700.
La ruota anteriore da 19 pollici, l’altezza della sella di 865 mm e le proporzioni differenti la distinguono dalla Vinster 700.
La dotazione comprende inoltre borse laterali, piastra paramotore, paramani e parafango anteriore rialzato.
Un parabrezza allungato e un portapacchi sul serbatoio offrono ulteriori possibilità per i viaggi a lunga distanza.
Al centro della gamma Vinster c’è un motore V2 da 691,66 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 73,4 CV (54 kW) a 9.000 giri/min e una coppia massima di 68 Nm a 6.500 giri/min.
Lo stesso V2 è montato anche sulle BENDA Rock 707 e Capra 700, a dimostrazione della sua versatilità in tre segmenti motociclistici distinti.
Entrambi i modelli adottano inoltre una forcella anteriore a steli rovesciati e una sospensione posteriore idraulica, con freni a disco anteriori e posteriori e ABS a due canali.
Un display TFT in formato orizzontale mantiene ben visibili i principali dati di guida, mentre le porte USB-A e USB-C consentono di ricaricare i dispositivi durante i viaggi più lunghi.
"La Vinster è nata da un’idea di un designer che ha catturato l’immaginazione di tutti. Avevamo già il motore V2 da 700 cc della nostra gamma cruiser e abbiamo iniziato a chiederci: perché non costruirci attorno una roadster? Fin dall’inizio volevamo creare un contrasto tra una carrozzeria scolpita con cura e il carattere grezzo e meccanico del V2. Il motore è il cuore della moto e, invece di nasconderlo, volevamo celebrarlo. Questo contrasto definisce la Vinster e le conferisce un’identità chiara nel segmento delle roadster di media cilindrata", ha dichiarato Petr Badura, Transportation Designer, BENDA Motor Europe.