BENDA presenta il duo roadster Vinster 700 e Vinster X 700 e debutta nell’adventure con la nuova Capra 700

"La Vinster è nata da un’idea di un designer che ha catturato l’immaginazione di tutti. Avevamo già il motore V2 da 700 cc della nostra gamma cruiser e abbiamo iniziato a chiederci: perché non costruirci attorno una roadster? Fin dall’inizio volevamo creare un contrasto tra una carrozzeria scolpita con cura e il carattere grezzo e meccanico del V2. Il motore è il cuore della moto e, invece di nasconderlo, volevamo celebrarlo. Questo contrasto definisce la Vinster e le conferisce un’identità chiara nel segmento delle roadster di media cilindrata", ha dichiarato Petr Badura, Transportation Designer, BENDA Motor Europe.