Mancini non lo convoca, l’agente di Calò tuona: "La morte della meritocrazia"

07 Nov 2026 - 11:48
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Calò © Getty Images

Calò © Getty Images

Tra le novità dell'Italia per gli impegni di Nations League non figura il nome di Giacomo Calò. Nonostante il rendimento realizzativo da top player — con un bottino di 5 gol e un assist in 10 presenze di campionato — il mediano del Frosinone è stato escluso dalla lista dei convocati del ct Roberto Mancini. Sulla vicenda è intervenuto ai microfoni di TMW il procuratore del calciatore, Vincenzo Pisacane: "Lui al momento a numeri è il miglior centrocampista in Italia. È stata una cosa strana non vederlo nella lista di Roberto Mancini che conosco so che tiene conto di queste cose. Se avesse avuto 34-35 anni avrei potuto anche capire, ma ha 29 anni. È normale che ambiva alla Nazionale e per me sarebbe stato giusto dare importanza a ciò che sta facendo. Mi auguro che la mancata convocazione di ieri non sia la morte della meritocrazia e che Giacomo possa essere convocato in un secondo momento se continua così, altrimenti significa che non c’è un senso alle chiamate della Nazionale. I ragazzi chiamati da Mancini sono tutti molto forti ma credo che nessuno in questo momento ha i numeri di Calò, per questo sarebbe stato giusto chiamarlo".

Mercato? “Lui ha sempre spinto per rimanere a Frosinone. A un certo punto c’è stato un fortissimo interesse da parte della Sampdoria ma la volontà di Calò è sempre stata quella di restare e la stessa società si è messa di traverso e lo ha blindato. Posso dire che tanti club di Serie A che avevo chiamato prima mi hanno ricontattato per dirmi ‘che cazzata ho fatto a non ascoltarti’: è già una cosa importante. Ci sarà tempo di parlare di mercato e di futuro, al momento Giacomo è concentrato al 100% sul Frosinone”.

Leggi anche

Italia: prima chiamata per Cisse e Liberali, tra novità per Francia e Belgio anche baby Cassano e Lontani

videovideo

Ultimi video

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

01:32
Inter-Como: le scelte di Chivu e Fabregas

Inter-Como: le scelte di Chivu e Fabregas

01:57
Inter-Como: uno show da Champions League!

Inter-Como: uno show da Champions League!

01:43
13 SRV INTERVISTA MONZA VARELA SRV

Varela: "Mi ispiro a Benzema, oggi guardo Pio". Poi arriva... una chiamata inaspettata!

01:55
MCH SAN LORENZO-PLATENSE MCH

San Lorenzo, l'omaggio a Papa Francesco in una giornata decisamente no

01:05
Social da pazzi

Social da pazzi

02:57
CLIP PELLEGATTI SU MOMENTO MILAN AL FESTIVAL SPETTACOLO 6/11 DICH

Pellegatti e il "rollercoaster" rossonero

00:39
Intervista a Varela, convocato dalla nazionale in diretta

Intervista a Varela, convocato dalla nazionale in diretta

02:29
CLIP FILIPPO GALLI SU MOMENTO MILAN AL FESTIVAL SPETTACOLO 6/11 DICH

Parola alla difesa: Filippo Galli sul momento del Milan di Amorim

00:50
CLIP BIASIN SU INTER-COMO AL FESTIVAL SPETTACOLO 6/11 DICH

Biasin cuore diviso verso Inter-Como

02:03
Gattuso torna a Napoli...

Gattuso torna a Napoli...

00:53
DICH PALLADINO PRE PARMA DICH

Palladino: "Sarà una partita tosta contro un avversario difficile"

01:08
DICH DEL PRATO PRE BOLOGNA DICH

Parma, Delprato: "La vittoria di Bergamo ci ha dato fiducia"

01:53
DICH AQUILIANI PRE ROMA DICH

Aquilani: "Per me sarà emozionante. Sono io il primo a mettermi in discussione"

02:16
Allegri, che tracollo!

Allegri, che tracollo!

01:54
Thuram punta il Como

Thuram punta il Como: solo ricordi dolcissimi

I più visti di Calcio

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cmabi una buona partita" DICH

Allegri: "Siamo in un brutto momento e a corto di giocatori, fino ai cambi una buona partita"

DICH SPALLETTI POST AZ ALKMAAR DICH

Spalletti: "Juve con atteggiamento coraggioso, ma altri 5' e la pareggiavano"

Nuovo San Siro: "Visuale perfetta e il boato sarà ancora più forte, in Europa nessuno stadio così"

DICH BARTESAGHI POST EUROPA LEAGUE DICH

Milan, Bartesaghi: "Stasera gara peggiore di tutte, sbagliato l'atteggiamento"

LIVE LANDONI PER SITO 4/11 SRV

Landoni: "De Bruyne dà l'ok! Titolare contro il Porto"

DICH CONVOCATI MANCINI DICH

Nazionale, Mancini annuncia i convocati per Francia e Belgio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:41
Roma: riecco Koné, confermato Vasquez in porta. Out Mancini
13:27
Vanoli avverte la Juve: "Questa è La Partita, vogliamo vincere". Out Atta e Pongracic
Pavlovic
13:21
Milan, si ferma Pavlovic: non convocato per la trasferta di Genova
12:22
Inghilterra, Grealish vuole riprendersi l'Everton: la mossa del fantasista
11:51
Mondiali 2026: la Fifa conferma 10 turni a Paredes, ridotta la squalifica di Molina