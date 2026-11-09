Spagna, niente Lamine Yamal contro la Repubblica Ceca

09 Nov 2026 - 13:50
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La Spagna sarà priva del suo fuoriclasse Lamine Yamal per la partita contro la Repubblica Ceca, valida per la Nations League, in programma giovedì. Secondo i media spagnoli, l'attaccante del Barcellona è alle prese con un problema al ginocchio destro accusato domenica contro l'Atletico Madrid e resterà qualche altro giorno a riposo per curarsi. Yamal dovrebbe tornare a disposizione per il big match contro l'Inghilterra. Stesso discorso per il centravanti Mikel Oyarzabal, della Real Sociedad, alle prese con l'influenza.

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