Spagna, niente Lamine Yamal contro la Repubblica Ceca

La Spagna sarà priva del suo fuoriclasse Lamine Yamal per la partita contro la Repubblica Ceca, valida per la Nations League, in programma giovedì. Secondo i media spagnoli, l'attaccante del Barcellona è alle prese con un problema al ginocchio destro accusato domenica contro l'Atletico Madrid e resterà qualche altro giorno a riposo per curarsi. Yamal dovrebbe tornare a disposizione per il big match contro l'Inghilterra. Stesso discorso per il centravanti Mikel Oyarzabal, della Real Sociedad, alle prese con l'influenza.