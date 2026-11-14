NAZIONALE

Nations League, Belgio-Italia: l'Italia rende omaggio a vittime dell'Heysel

Malagò, Ranieri, il ct Mancini e Scalvini hanno deposto una corona di fiori sotto la lapide in ricordo delle vittime

14 Nov 2026 - 22:51
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Alla vigilia del match di Nations League con il Belgio, in programma domani sera allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, una delegazione della Figc guidata dal commissario straordinario Giovanni Malagò ha voluto rendere omaggio alle vittime della tragedia dell'Heysel. Malagò, insieme al direttore tecnico della Federcalcio e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al Ct Roberto Mancini e a Giorgio Scalvini in rappresentanza degli Azzurri, hanno deposto una corona di fiori, osservando un momento di raccoglimento sotto la lapide posta in ricordo delle 39 persone che persero la vita il 29 maggio 1985 a causa dei disordini scoppiati prima dell'inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. Si è unita alla commemorazione anche la Federazione belga, con la presidente Pascale Van Damme e il ceo Vincent Mannaert che hanno a loro volta deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime della tragedia.

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