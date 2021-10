Spagna-Francia, Rosetti: "Gol di Mbappé? Decisione giusta ma in conflitto con lo spirito della regola"

SPAGNA-Francia

Il presidente della Commissione Arbitri della Uefa: "Già in contatto con Fifa e Ifab per migliorare la formulazione di quell'aspetto del fuorigioco"

La Francia ha alzato l'ultima Nations League grazie ad un contestatissimo gol di Mbappé alla Spagna convalidato dall'arbitro Taylor, scelta considerata giusta anche da Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri Uefa: "La decisione è corretta in base alla regola esistente e alla sua interpretazione ufficiale". Ma Rosetti va oltre: "Tuttavia il caso mostra che l'interpretazione attuale della regola sembra essere in conflitto con la regola stessa, che vuole impedire a qualsiasi giocatore di trarre vantaggio dalla propria posizione di fuorigioco".

Nella finale giocata a San Siro, il difensore spagnolo Eric Garcia era intervenuto in scivolata deviando in modo volontario il pallone rimettendo da regolamento in gioco Mbappé, partito in posizione di offside. In futuro le cose potrebbero cambiare: "La posizione della Uefa - spiega Rosetti - è che ci sono modi per migliorare la formulazione dell'interpretazione di questi casi per allinearla allo scopo della regola del fuorigioco e allo spirito del gioco. Sono già in contatto con i colleghi di Fifa e Ifab e ne discuteremo nella prossima riunione del Panel Tecnico".

