Nations League, Spagna-Francia: ecco perché il gol di Mbappé è regolare

Grandi proteste della Spagna per il gol del 2-1 della Francia realizzato da Mbappé al 35' della ripresa e risultato poi decisivo per il trionfo dei Bleus nella finale di Nations League. I giocatori di Luis Enrique hanno contestato un presunto fuorigioco dell'attaccante francese lanciato da Theo Hernandez. L'arbitro inglese Anthony Taylor si è consultato con il Var e ha convalidato la rete della Francia: il difensore spagnolo Eric Garcia è intervenuto in scivolata e deviato in modo volontario il pallone rimettendo da regolamento in gioco Mbappé, partito in posizione di offside.