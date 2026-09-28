Germania, Flop Klopp? Fischi e critiche dopo un punto in due partite

L'ex Liverpool e la squadra sono finiti inevitabilmente nel mirino della critica. Tra i più duri un ex campione del calibro di Bastian Schweinsteiger che più che col tecnico se la prende con i giocatori: "Non siamo più una squadra di vertice, siamo scesi nella mediocrità. Non siamo riusciti a pressare gli avversari in modo tale da far succedere qualcosa. Servono giocatori che facciano la differenza. Questa sera la Grecia aveva Karetsas, Tzolis e Pavlidis...", poi la difesa del ct: "Klopp non è un mago. È un duro lavoro. Ma anche i giocatori devono interrogarsi un po': è tutto qui?".