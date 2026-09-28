SOTTO ACCUSA

Germania, Flop Klopp? Fischi e critiche dopo un punto in due partite

Il neo ct ancora senza vittorie. Dopo il ko con la Grecia squadra e progetto sotto accusa. Schweinsteiger: "Siamo mediocri", ma difende il tecnico: "Non è un mago"

28 Set 2026 - 10:59
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Al triplice fischio la WWK Arena ha espresso il suo dissenso con una pioggia di fischi. La Germania era appena stata sconfitta per 0-1 in casa dalla sorpresa Grecia. Un ko doloroso per Jurgen Klopp che alla sua seconda panchina da ct del Die Mannschaft non ha ancora trovato la prima vittoria: prima del "sacco di Augusta", il pari ad Amsterdam contro l'Olanda. 

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L'ex Liverpool e la squadra sono finiti inevitabilmente nel mirino della critica. Tra i più duri un ex campione del calibro di Bastian Schweinsteiger che più che col tecnico se la prende con i giocatori: "Non siamo più una squadra di vertice, siamo scesi nella mediocrità. Non siamo riusciti a pressare gli avversari in modo tale da far succedere qualcosa. Servono giocatori che facciano la differenza. Questa sera la Grecia aveva Karetsas, Tzolis e Pavlidis...", poi la difesa del ct: "Klopp non è un mago. È un duro lavoro. Ma anche i giocatori devono interrogarsi un po': è tutto qui?". 

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La grande attenuante in questo avvio stentato di Klopp sulla panchina della Germania sta nel tipo di lavoro che sta provando a portare avanti in nazionale. Basti pensare alle convocazioni: ben 44 i giocatori chiamati. I tedeschi, dopo l'eliminazione flop con al Mondiale contro il Paraguay, hanno scelto Klopp per rifondare. E il tecnico sta intraprendendo proprio questo percorso: allargare la base, testare nuovi giocatori e provare a passare i suoi principi di gioco. Un processo che, inevitabilmente, ha bisogno di tempo. A maggior ragione dopo "soltanto" quattro allenamenti svolti. 

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