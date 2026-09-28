Coni: in arrivo i pareri giuridici sul caso Malagò

Stanno cominciando ad arrivare al presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, i pareri giuridici sul mancato tesseramento di Giovanni Malagò in occasione delle elezioni della Federcalcio. I pareri sono stati chiesti a Franco Scoca, Massimo Coccia, Luigi Medugno e Alberto Angeletti. Domani intanto è stata convocata una Giunta d'urgenza per la federazione pesistica, dopo le dimissioni del presidente Alberto Miglietta e di sette consiglieri federali. La riunione sul caso Malagò invece dovrebbe essere fissata tra il 6 e il 10 ottobre.