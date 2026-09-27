Nations League, la Germania cade contro la Grecia, il Portogallo vince a Oslo. Ok Olanda e Danimarca

GERMANIA-GRECIA 0-1



Cade a sorpresa la Germania contro un'ottima Grecia, a punteggio pieno nel gruppo 2 della League A. I tedeschi dominano per tutti e 90 i minuti dal punto di vista del palleggio e della costruzione, ma non riescono mai a rendersi realmente pericolosi. Klopp, che in questa sosta ha convocato due squadre, non riesce a ottenere i risultati sperati con un XI piuttosto sperimentale, e al 74’ la Grecia passa avanti con Kourbelis. Il centrocampista batte Nübel con un mancino dal limite dell’area chiaramente deviato da Bisseck, che ha tolto al portiere tedesco la possibilità di intervenire. Vola la Grecia, che sta iniziando a raccogliere i frutti di un movimento in continua crescita e ricco di talenti. Rimandata la Germania, ferma a 1 punto nel girone, con Klopp al lavoro per ricostruire una nazionale decisamente deludente negli ultimi anni.



NORVEGIA-PORTOGALLO 1-2



Nella prima frazione la Norvegia approccia meglio e riesce a creare problemi alla difesa portoghese. Al 13’ Haaland ha una grande occasione, ma colpisce male col sinistro su un assist stupendo di Odegaard, e Diogo Costa para. Passano pochi minuti, e il Portogallo passa avanti con Joao Felix: l’attaccante dell’Al-Nassr riceve da Pedro Neto e al limite dell’area spiazza Nyland col destro. A inizio ripresa succede di tutto: prima Haaland trova il gol del pari al 51’, poi la squadra di Jorge Jesus torna avanti tre minuti dopo. Gonçalo Ramos sfrutta il regalo di Nyland e lo batte con un pallonetto da fuori area. L’attaccante del Milan trova anche la doppietta quattro minuti dopo, ma sul rilancio di Diogo Costa si trova in posizione irregolare di pochi centimetri. La Norvegia riprende a giocare meglio, e spesso arriva in zona pericolosa, ma senza mai costruire vere e proprie occasioni da gol: termina così 1-2 a Oslo. Seconda vittoria su due per il Portogallo, che almeno dal punto dei vista dei risultati continua a far bene.