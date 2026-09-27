NATIONS LEAGUE

Nations League, la Germania cade contro la Grecia, il Portogallo vince a Oslo. Ok Olanda e Danimarca

Arriva la prima sconfitta per Klopp: decide Kourbelis. Gonçalo Ramos porta tre punti ai lusitani contro la Norvegia

27 Set 2026 - 22:53
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La prima grande sorpresa di questa Nations League arriva dal gruppo 2, dove la Germania perde contro un’ottima Grecia, che vola in testa a punteggio pieno. Nello stesso girone Xavi trova la sua prima vittoria grazie alla doppietta di Meerdinck. Nel girone 4 alla Norvegia non basta il solito gol di Haaland: a Oslo il Portogallo vince 1-2 con le reti di Joao Felix e Gonçalo Ramos. Alle 18:00 successo per la Danimarca, che batte 2-0 il Galles.

GERMANIA-GRECIA 0-1

Cade a sorpresa la Germania contro un'ottima Grecia, a punteggio pieno nel gruppo 2 della League A. I tedeschi dominano per tutti e 90 i minuti dal punto di vista del palleggio e della costruzione, ma non riescono mai a rendersi realmente pericolosi. Klopp, che in questa sosta ha convocato due squadre, non riesce a ottenere i risultati sperati con un XI piuttosto sperimentale, e al 74’ la Grecia passa avanti con Kourbelis. Il centrocampista batte Nübel con un mancino dal limite dell’area chiaramente deviato da Bisseck, che ha tolto al portiere tedesco la possibilità di intervenire. Vola la Grecia, che sta iniziando a raccogliere i frutti di un movimento in continua crescita e ricco di talenti. Rimandata la Germania, ferma a 1 punto nel girone, con Klopp al lavoro per ricostruire una nazionale decisamente deludente negli ultimi anni.

NORVEGIA-PORTOGALLO 1-2

Nella prima frazione la Norvegia approccia meglio e riesce a creare problemi alla difesa portoghese. Al 13’ Haaland ha una grande occasione, ma colpisce male col sinistro su un assist stupendo di Odegaard, e Diogo Costa para. Passano pochi minuti, e il Portogallo passa avanti con Joao Felix: l’attaccante dell’Al-Nassr riceve da Pedro Neto e al limite dell’area spiazza Nyland col destro. A inizio ripresa succede di tutto: prima Haaland trova il gol del pari al 51’, poi la squadra di Jorge Jesus torna avanti tre minuti dopo. Gonçalo Ramos sfrutta il regalo di Nyland e lo batte con un pallonetto da fuori area. L’attaccante del Milan trova anche la doppietta quattro minuti dopo, ma sul rilancio di Diogo Costa si trova in posizione irregolare di pochi centimetri. La Norvegia riprende a giocare meglio, e spesso arriva in zona pericolosa, ma senza mai costruire vere e proprie occasioni da gol: termina così 1-2 a Oslo. Seconda vittoria su due per il Portogallo, che almeno dal punto dei vista dei risultati continua a far bene.

SERBIA-OLANDA 1-2

Dopo l’1-1 casalingo con la Germania arriva anche la prima vittoria per l’ex allenatore del Barcellona, ora commissario tecnico dell’Olanda. A sbloccare la partita ci pensa dopo mezz’ora Mexx Meerdink, centravanti dell’AZ tra le novità degli Oranje, che ha realizzato un calcio di rigore conquistato da Summerville. A pochi secondi dall’inizio della ripresa la Serbia trova il pari con Luka Jovic, appena entrato, che batte Verbruggen con un sinistro sugli sviluppi di una carambola nell’area di rigore olandese. Al 69’ è ancora Meerdink protagonista, questa volta su azione: l’attaccante si inserisce e sfrutta un bell’assist di Til per poi concludere a rete con un mancino a incrociare sul secondo palo. L’Olanda sale a 4 punti in classifica nel gruppo 2; ancora a 0 la Serbia.

DANIMARCA-GALLES 2-0

Nel primo tempo la Danimarca fatica molto a rendersi pericolosa nonostante il tentativo di dominare il gioco, almeno dal punto di vista del possesso palla. Al 53’ è allora un episodio a mandare avanti la squadra di Riemer: su un calcio piazzato battuto da Damsgaard, Ben Davies anticipa tutti e mette nella sua porta. Ci pensa poi Gustav Isaksen a regalare il doppio vantaggio ai suoi con un destro di prima intenzione sulla respinta della difesa avversaria, ancora sugli sviluppi di un calcio da fermo di Damsgaard. La Danimarca ottiene così i primi 3 punti nel girone 4 in questa edizione della Nations League; il Galles resta fermo a 0, in fondo alla classifica.

LE ALTRE PARTITE

Nel gruppo 3 della League B l’Austria ha battuto il Kosovo 3-1 alle 18:00. La nazionale di Ralf Rangnick è andata avanti di tre reti con Affengruber, Adamu e Chukwuemeka, prima di subire nel finale il gol di Edon Zeghrova su calcio di rigore. L’Irlanda ha dominato Israele 3-0 sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria. Alla squadra di Hallgrimsson sono bastate le tre reti, tutte segnate in avvio, di Parrott, Idah e Moylan (qui le polemiche). Alle 15:00 sono invece scese in campo Lituania e Azerbaigian, nel match valido per il girone 2 della League D: entrambe le reti che hanno portato all’1-1 finale sono arriva nel primo tempo, con Kucys per i padroni di casa ed Emreli per gli ospiti. Solo 0-0 tra Gibilterra e Andorra, nello scontro valido sempre per la League D, ma nel gruppo 1.

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