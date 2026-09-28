Germania, Bisseck sotto accusa dopo il ko con la Grecia: "Non può competere"

Yan Bisseck nel mirino dalla critica. Il difensore dell'Inter è finito sul banco degli imputati dopo il ko in Nations League della sua Germania contro la Grecia. Sul quotidiano BIld si legge: "In mezzo alla difesa, non c'è alternativa a Tah e Schlotterbeck: Bisseck dell'Inter non può (ancora) competere con loro". Non una totale bocciatura, ma sicuramente il centrale classe 2000 dovrà lavorare ancora tanto per recuperare il terreno sui suoi concorrenti in mezzo alla difesa per una maglia da titolare.