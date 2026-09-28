Tennis: classifica Wta, Paolini resta al 20° posto

È invariata all'inizio di questa settimana la Top-20 della classifica Wta, con Elena Rybakina davanti ad Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Il balzo più evidente lo ha fatto l'australiana Kimberly Birrell salita di 19 posizioni, fino al 41/o posto, dopo aver vinto il suo primo titolo sul circuito femminile, a Seul, all'età di 28 anni. Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre, stabile al 20/o posto, mentre fa quattro passi indietro Elisabetta Cocciaretto (n.71).

Qui la classifica Wta aggiornata.

