Tennis: classifica Wta, Paolini resta al 20° posto

Ribakina ancora numero uno davanti a Sabalenka e Pegula

28 Set 2026 - 11:15
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Jasmine Paolini, tennista vincitrice dell'oro olimpico in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 © Getty Images

Jasmine Paolini, tennista vincitrice dell'oro olimpico in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 © Getty Images

È invariata all'inizio di questa settimana la Top-20 della classifica Wta, con Elena Rybakina davanti ad Aryna Sabalenka e Jessica Pegula. Il balzo più evidente lo ha fatto l'australiana Kimberly Birrell salita di 19 posizioni, fino al 41/o posto, dopo aver vinto il suo primo titolo sul circuito femminile, a Seul, all'età di 28 anni. Jasmine Paolini è sempre la prima delle azzurre, stabile al 20/o posto, mentre fa quattro passi indietro Elisabetta Cocciaretto (n.71).
Qui la classifica Wta aggiornata.
 

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