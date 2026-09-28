MILAN

Gonçalo Ramos spacca il Portogallo e spazza via le critiche: il Milan sorride e lo aspetta

L'ex Benfica è più di un semplice bomber. Con la nazionale ha realizzato un gol ogni 71 minuti

28 Set 2026 - 11:24
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 7
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Gonçalo Ramos ha risposto alla grande. Al centro delle critiche per il solo gol segnato finora in stagione tra Milan e nazionale, l'ex Psg ha spazzato via le critiche nell'ultima notte di Nations League. Un gol su pallonetto, quello decisivo per la vittoria del Portogallo in Norvegia, una bella rete annullata per mezzo tacco e una chiara occasione sprecata. Insomma, se la palla arriva in area di rigore Ramos c'è. Un chiaro messaggio ai detrattori dell'ex Benfica che nelle ultime settimane ha patito le difficoltà offensive del Milan di Amorim. Già con il Lecce, gara in cui i rossoneri hanno fatto meglio davanti, il 25enne ha fornito un assist lasciando il segno. Non sarà un bomber di razza, ma il suo contributo al gioco di squadra è evidente.

Nelle ultime ore Ramos ha spaccato il Portogallo: per far giocare lui Jorge Jesus ha lasciato fuori Cristiano Ronaldo, non proprio uno qualsiasi. Insomma il classe 2001 aveva tutti i riflettori puntati addosso e non ha deluso. Ma c'è chi comunque lo critica, soprattutto i fan di CR7 che non vogliono vedere il 41enne in panchina. A parlare per Gonçalo però sono i numeri: nelle 11 presenze da titolare con il Portogallo, si è fatto notare 11 volte tra gol e assist. Nel complesso il classe 2001 ha realizzato una rete ogni 71 minuti. Un ruolino importante che, unito a una predisposizione importante al gioco di squadra, lo rendono il futuro del Portogallo. I sostenitori lusitani che tifano per lui sottolineano proprio il suo supporto al collettivo, un qualcosa che naturalmente CR7 non può garantire data l'età.

Leggi anche
Cristiano Ronaldo

Caso Ronaldo nel Portogallo: 90' in panchina e fuga negli spogliatoi. La spiegazione di Jesus

E sono proprio le caratteristiche di Ramos ad avere spinto Amorim a puntare su di lui al Milan: come ampiamente sottolineato, il due volte campione d'Europa con il Psg è più di un semplice bomber. Certo, a Milano si aspettano anche dei gol nei prossimi nove appuntamenti che attendono i rossoneri prima della prossima sosta. Gonçalo sta carburando e i tifosi rossoneri sperano di festeggiare presto grazie a lui. Specialmente nel derby  del prossimo 31 ottobre.

portogallo
goncalo ramos
cristiano ronaldo
milan

Ultimi video

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

03:41
"Il portiere perfetto"

"Il portiere perfetto"

01:36
Juventus, altro allarme

Juventus, altro allarme

01:45
Stankovic per il riscatto

Stankovic per il riscatto

01:34
Gabbia fuori dai radar

Gabbia fuori dai radar

01:29
Italia, ecco Montella

Italia, ecco Montella

02:05
L'Italia secondo Tonali

L'Italia secondo Tonali

02:02
Mancini predica calma

Mancini predica calma

00:33
MCH MURALES BARESI IMBRATTATO X SITO 28/9 MCH

Vergogna a Casa Milan: imbrattato il murale di Baresi

00:52
DICH MANCINI SU CITY OK

Mancini, confronto col giornalista: "City colpevole? E di cosa?"

01:54
OTO MONTELLA PRE ITALIA 27/9 DICH

Montella ha il cuore diviso: "Avrei voluto evitare l'Italia. Mancini è la persona giusta"

01:49
DICH GATTUSO PER SITO 27/9 DICH

Gattuso "maledice" la sosta lunga: "Speriamo non ci abbassi troppo l'adrenalina"

01:47
Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

03:06
Tonali: "Non mi pesa essere chiamato Mr. 116 milioni"

Tonali: "Mr. 116 milioni? Possono chiamarmi come vogliono, non seguo più social né giornali"

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

I più visti di Calcio

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

Mancini: "Non si rifà l'Italia in due allenamenti"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia, i promossi e bocciati del k.o contro il Belgio

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:32
Odegaard attacca Bernardo Silva: "Ha fatto un gesto insensato". Cos'è successo
13:30
Giovane arbitro ferito, prefetto di Napoli: "Atto di violenza intollerabile"
13:18
Israele, Solomon si sfoga contro l'Irlanda: "Siamo dieci volte migliori di loro, se dico quello che penso... "
13:14
Sindaco Sala: "Spero che Inter e Milan facciano vedere presto progetto del nuovo stadio"
13:01
Germania, Kimmich ammette: "Adesso non siamo una squadra di vertice"