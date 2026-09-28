Gonçalo Ramos spacca il Portogallo e spazza via le critiche: il Milan sorride e lo aspetta

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Gonçalo Ramos ha risposto alla grande. Al centro delle critiche per il solo gol segnato finora in stagione tra Milan e nazionale, l'ex Psg ha spazzato via le critiche nell'ultima notte di Nations League. Un gol su pallonetto, quello decisivo per la vittoria del Portogallo in Norvegia, una bella rete annullata per mezzo tacco e una chiara occasione sprecata. Insomma, se la palla arriva in area di rigore Ramos c'è. Un chiaro messaggio ai detrattori dell'ex Benfica che nelle ultime settimane ha patito le difficoltà offensive del Milan di Amorim. Già con il Lecce, gara in cui i rossoneri hanno fatto meglio davanti, il 25enne ha fornito un assist lasciando il segno. Non sarà un bomber di razza, ma il suo contributo al gioco di squadra è evidente.
Nelle ultime ore Ramos ha spaccato il Portogallo: per far giocare lui Jorge Jesus ha lasciato fuori Cristiano Ronaldo, non proprio uno qualsiasi. Insomma il classe 2001 aveva tutti i riflettori puntati addosso e non ha deluso. Ma c'è chi comunque lo critica, soprattutto i fan di CR7 che non vogliono vedere il 41enne in panchina. A parlare per Gonçalo però sono i numeri: nelle 11 presenze da titolare con il Portogallo, si è fatto notare 11 volte tra gol e assist. Nel complesso il classe 2001 ha realizzato una rete ogni 71 minuti. Un ruolino importante che, unito a una predisposizione importante al gioco di squadra, lo rendono il futuro del Portogallo. I sostenitori lusitani che tifano per lui sottolineano proprio il suo supporto al collettivo, un qualcosa che naturalmente CR7 non può garantire data l'età.
E sono proprio le caratteristiche di Ramos ad avere spinto Amorim a puntare su di lui al Milan: come ampiamente sottolineato, il due volte campione d'Europa con il Psg è più di un semplice bomber. Certo, a Milano si aspettano anche dei gol nei prossimi nove appuntamenti che attendono i rossoneri prima della prossima sosta. Gonçalo sta carburando e i tifosi rossoneri sperano di festeggiare presto grazie a lui. Specialmente nel derby del prossimo 31 ottobre.