Gonçalo Ramos spacca il Portogallo e spazza via le critiche: il Milan sorride e lo aspetta

Gonçalo Ramos ha risposto alla grande. Al centro delle critiche per il solo gol segnato finora in stagione tra Milan e nazionale, l'ex Psg ha spazzato via le critiche nell'ultima notte di Nations League. Un gol su pallonetto, quello decisivo per la vittoria del Portogallo in Norvegia, una bella rete annullata per mezzo tacco e una chiara occasione sprecata. Insomma, se la palla arriva in area di rigore Ramos c'è. Un chiaro messaggio ai detrattori dell'ex Benfica che nelle ultime settimane ha patito le difficoltà offensive del Milan di Amorim. Già con il Lecce, gara in cui i rossoneri hanno fatto meglio davanti, il 25enne ha fornito un assist lasciando il segno. Non sarà un bomber di razza, ma il suo contributo al gioco di squadra è evidente.