Bastoni: "Vogliamo essere riconoscibili e avere subito risultati"

La Francia dovrebbe essere la prova della verità per l'Italia, dopo il flop col Belgio e il riscatto in Turchia. Certo, la squadra di Zidane è un avversario decisamente ostico per chi come gli Azzurri deve rilanciarsi dopo troppi anni negativi. Ne è consapevole anche Alessandro Bastoni, che però guarda al futuro con fiducia. "Vogliamo dare un senso a questo percorso, essere riconoscibili in campo come nell'ultima partita", ha detto il difensore interista. Su Mancini: "La speranza è di avere subito risultati, ma siamo solo all'inizio: lui sta lavorando tanto sull'autostima e sugli aspetti positivi come la personalità e l'intraprendenza da avere in campo. E anche su quel pizzico di leggerezza che servirà per tornare dove eravamo".