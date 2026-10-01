Zidane sbotta: "La testata a Materazzi? Non ho fatto solo questo in carriera"

Adeso, però, c'è una partita importante da affrontare. "L'Italia non è la stessa di una volta, ci sono dei cicli ma questa è una squadra complicata. I miei giocatori sono pronti per questa terza partita. Sarà una partita difficile, ha perso con il Belgio ma ha vinto con la Turchia in un bel modo. Domani sarà un'altra gara, noi dovremo giocare concentrati e farlo al meglio - ha proseguito - . Mi sono preparato tre anni per essere qui oggi, ho fatto tre anni di formazione, poi ho allenato a Madrid, quindi sono pronto. Era il mio sogno poter allenare la nazionale un giorno, ora sono qua e non penso alle cose negative, anzi ho una squadra incredibile. Cercherò di dare tutto me stesso perché la squadra sia il più performante possibile".