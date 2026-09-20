Vittoria e rilancio mondiale per Guevara nella Moto2 di Spielberg

Lo spagnolo Izan Guevara in sella alla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 vince il Gran Premio d'Austria della Moto2 con una gara autoritaria che lo vede prevalere sul ceco Filip Salac (in sella alla Kalex OnlyFans American Racing Team) che era scattato dalla pole position. Battaglia fino all'ultimo dei ventitré giri in programma per l'ultimo gradino del podio. A spuntarla è il colombiano David Alonso (Kalex CFMOTO Inde Team) che vince la sfida a tre con il leader della classifica generale Manuel Gonzalez (Kalex LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e con l'altro spagnolo Ivan Ortolà (Kalex QJMOTOR Campolor MSI). Gonzalez mantiene il comando della classifica generale ma il suo vantaggio sul vincitore di giornata Guevara (al suo secondo successo stagionale dopo quello della scorsa primavera a Le Mans) scende da 47,5 punti a 35,5. Alonso Lopez, Daniel Holgado, Barry Baltus, Deniz Oncu e Luca Lunetta (migliore italiano al traguardo) chiudono in quest'ordine la top ten.