Milan, aspettando Ramos in gol ci vanno gli ex: che numeri! Delude solo... Leao

L'ultimo a festeggiare è stato Fofana che ha colpito il Barcellona con il suo Siviglia lo scorso sabato sera. Alla fine gli andalusi hanno perso 3-1, ma il francese si è comunque tolto una soddisfazione dopo le numerose occasioni sbagliate in quel di San Siro, alcune clamorose. Se anche Athekame si è contraddistinto grazie ai due gol in Ligue 1 con il Lione di Fonseca, ha fatto ancora meglio Fullkrug. Con il Werder Brema ha già punito quattro volte gli avversari mostrando un'ottima forma. In rossonero invece, si era fermato a quota 1 gol in sei mesi. Gli stessi finora di Nkunku col Lipsia e Gimenez col Porto.