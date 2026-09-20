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Milan, aspettando Ramos in gol ci vanno gli ex: che numeri! Delude solo... Leao

L'attacco rossonero non brilla mentre alcuni dei ceduti in estate si sono già fatti notare all'estero   

20 Set 2026 - 13:04
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Se l'attacco del Milan non sta brillando, se la passano di certo meglio tanti ex rossoneri che solo pochi mesi fa hanno lasciato il capoluogo meneghino alla ricerca di gloria. Parliamo di Niclas Fullkrug, Zachary Athekame, Santiago Gimenez, Youssuf Fofana e Christhoper Nkunku, tutti a segno in questo primo scorcio di stagione. Insieme hanno realizzato la bellezza di nove reti, due in più di quelle del Milan tra Serie A ed Europa League.

L'ultimo a festeggiare è stato Fofana che ha colpito il Barcellona con il suo Siviglia lo scorso sabato sera. Alla fine gli andalusi hanno perso 3-1, ma il francese si è comunque tolto una soddisfazione dopo le numerose occasioni sbagliate in quel di San Siro, alcune clamorose. Se anche Athekame si è contraddistinto grazie ai due gol in Ligue 1 con il Lione di Fonseca, ha fatto ancora meglio Fullkrug. Con il Werder Brema ha già punito quattro volte gli avversari mostrando un'ottima forma. In rossonero invece, si era fermato a quota 1 gol in sei mesi. Gli stessi finora di Nkunku col Lipsia e Gimenez col Porto.

L'unico ex che ha deluso veramente è stato Rafa Leao, pagato ben 38 milioni di euro dal Galatasaray. Il portoghese ha trascorso 230 minuti in campo totalizzando quattro presenze. L'ultima al cospetto del Trabzonspor è stata dura dato che Salah e compagni hanno vinto 4-0. Rafa non ha lasciato ancora il segno scatenando le proteste dei tifosi del Gala.   

Tre punti, un giallo e un grande spavento: com'è andato l'esordio di Leao col Gala

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