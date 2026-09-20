Sci: salto, per Nakamura vittoria e primato Summer Grand Prix di Rasnov

20 Set 2026 - 13:12
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Naoki Nakamura si è imposto dal trampolino HS100 maschile di Rasnov in Romania, nella tappa valevole per il Summer Grand Prix maschile. Il giapponese ha totalizzato 234,1 punti, con i quali ha preceduto lo statunitense Jason Colby (fermo a 215,2) e il norvegese Kristoffer Eriksen Sundal, terzo con 214,7 punti. Il migliore azzurro di giornata è stato Giovanni Bresadola, 22simo con 192,3 punti, mentre Francesco Cecon è finito 31simo. La classifica generale dopo 5 delle 7 tappe in calendario vede Nakamura al vertice con 392 punti, seguito dall'austriaco Daniel Tschofenig con 200 e dallo svizzero Gregor Deshwanden con 181. Nella competizione femminile la polaccca Anna Twardosz ha preceduto la giapponese Ringo Miyajima e la cinese Bing Dong. Fuori dalle venti le azzurre: Jessica Malsiner è 24sima e Martina Zanitzer 25sima. Domenica 20 settembre si replica con un'altra gara dallo stesso trampolino.

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