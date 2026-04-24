Uno-due VR46 al via di Jerez: Di Giannantonio precede Morbidelli

Guizzo finale su gomma morbida delle Ducati VR46 nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. A guidare la classifica dei tempi è Fabio Di Giannantonio in un minuto, 6 secondi e 954 millesimi, per un vantaggio di 288 sul suo compagno di squadra - un apparentemente ritrovato Franco Morbidelli - e di 378 su Alex Marquez con un'altra Desmosedici: quella targata Gresini di Alex Marquez che sull'asfalto di Jerez aveva messo a segno un anno fa la sua prima vitoria nella premier class. Dietro a tre Ducati (un dato in controtendenza rispetto a questo primo scorcio iridato), quarta casella della classifica per Marco Bezzecchi con la migliore delle Aprilia. Su una pista tradizionalmente "ostica" per le moto di Noale, il leader del Mondiale Piloti accusa un ritardo di 393 millesimi dalla vetta e precede la Ducati Lenovo di Marc Marquez. Il Cannibale spagnolo chiude la top five ad oltre mezzo secondo da Di Giannantonio (542 millesimi). Di nuovo Aprilia in sesta posizione con la RS-GP Trackhouse in livrea speciale di Raul Fernandez, che stacca a 556 millesimi dallo stesso "Diggia". Jack Miller regala un sorriso alla Yamaha siglando il settimo tempo a dieci soli millesimi da Fernandez. Ultime tre caselle della top ten nell'ordine per Pedro Acosta (KTM Red Bull), Johann Zarco con la migliore delle Honda e Jorge Martin (terza Aprilia nei primi dieci), autore di una innocua scivolata a fine prove. Fuori dalla top ten (undicesimo) Francesco Bagnaia (730 millesimi il suo ritardo), autore invece di paio di "lunghi" in staccata che sottolineano ancora una volta le sue difficoltà nella gestione della frenata.