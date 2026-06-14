Elkann, complimenti a Hamilton: "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari"

Non poteva mancare John Elkann, Executive Chairman Ferrari, tra quanti hanno voluto complimentarsi con Hamilton per la vittoria a Barcellona: "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante, che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare tutti per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti con passione e spirito Ferrari in pista e a Maranello. Un grazie anche al team Ferrari, che ha affrontato una 24 Ore di Le Mans durissima con orgoglio, unità e grande professionalità, lottando fino alla fine. Forza Ferrari".